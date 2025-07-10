10 июля 2025

Блогерша из Екатеринбурга попала в закрытый аэропорт с «человеком из Кремля». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большую часть публикаций о полете в Ростов-на-Дону девушка удалила
Большую часть публикаций о полете в Ростов-на-Дону девушка удалила Фото:

Екатеринбургская блогерша Мария Шалаева внезапно оказалась в закрытом аэропорту Ростова-на-Дону, прилетев туда на военном самолете с возлюбленным, которого называет «человеком из Кремля», и трехлетним сыном. Видео путешествия она выложила в соцсети, но после широкой огласки и интереса пользователей публикации Мария удалила.

«Кто сказал, что самолеты в Ростов не летают? Просто не все и не для всех», — так начинается видео Шалаевой. Девушка рассказала, как слетала в Ростов-на-Дону на военном самолете, в кабине пилота которого ее сына угощали чипсами, а по прилету их встречала премиальная иномарка и повезла в дорогой ресторан. Мужчину, устроившего ей акцию, блогерша называет «возлюбленным», «Мистером X» и «человеком Кремля».

Судя по удаленным постам в telegram-канале Шалаевой, в Ростов-на-Дону она прилетает не первый раз. Кадры из аэропорта Платов девушка публиковала в январе 2025 года. Тогда свой трип она назвала спонтанным, сказав, что была записана на маникюр в Екатеринбурге, но узнала про полет и попросила «возлюбленного» записать ее в Ростове-на-Дону. «И он записал!» — с восхищением подчеркнула Шалаева.

На вопросы об отношениях с загадочным мужчиной девушка отвечает, что ничего серьезного нет и видятся они очень редко. После проявленного интереса к публикациям местных журналистов Шалаева удалила многие посты в своем канале, сделав его закрытым.

Корреспондент URA.RU обратился к блогерше за комментарием. На момент публикации получить его не удалось.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургская блогерша Мария Шалаева внезапно оказалась в закрытом аэропорту Ростова-на-Дону, прилетев туда на военном самолете с возлюбленным, которого называет «человеком из Кремля», и трехлетним сыном. Видео путешествия она выложила в соцсети, но после широкой огласки и интереса пользователей публикации Мария удалила. «Кто сказал, что самолеты в Ростов не летают? Просто не все и не для всех», — так начинается видео Шалаевой. Девушка рассказала, как слетала в Ростов-на-Дону на военном самолете, в кабине пилота которого ее сына угощали чипсами, а по прилету их встречала премиальная иномарка и повезла в дорогой ресторан. Мужчину, устроившего ей акцию, блогерша называет «возлюбленным», «Мистером X» и «человеком Кремля». Судя по удаленным постам в telegram-канале Шалаевой, в Ростов-на-Дону она прилетает не первый раз. Кадры из аэропорта Платов девушка публиковала в январе 2025 года. Тогда свой трип она назвала спонтанным, сказав, что была записана на маникюр в Екатеринбурге, но узнала про полет и попросила «возлюбленного» записать ее в Ростове-на-Дону. «И он записал!» — с восхищением подчеркнула Шалаева. На вопросы об отношениях с загадочным мужчиной девушка отвечает, что ничего серьезного нет и видятся они очень редко. После проявленного интереса к публикациям местных журналистов Шалаева удалила многие посты в своем канале, сделав его закрытым. Корреспондент URA.RU обратился к блогерше за комментарием. На момент публикации получить его не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...