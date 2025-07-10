Екатеринбургская блогерша Мария Шалаева внезапно оказалась в закрытом аэропорту Ростова-на-Дону, прилетев туда на военном самолете с возлюбленным, которого называет «человеком из Кремля», и трехлетним сыном. Видео путешествия она выложила в соцсети, но после широкой огласки и интереса пользователей публикации Мария удалила.
«Кто сказал, что самолеты в Ростов не летают? Просто не все и не для всех», — так начинается видео Шалаевой. Девушка рассказала, как слетала в Ростов-на-Дону на военном самолете, в кабине пилота которого ее сына угощали чипсами, а по прилету их встречала премиальная иномарка и повезла в дорогой ресторан. Мужчину, устроившего ей акцию, блогерша называет «возлюбленным», «Мистером X» и «человеком Кремля».
Судя по удаленным постам в telegram-канале Шалаевой, в Ростов-на-Дону она прилетает не первый раз. Кадры из аэропорта Платов девушка публиковала в январе 2025 года. Тогда свой трип она назвала спонтанным, сказав, что была записана на маникюр в Екатеринбурге, но узнала про полет и попросила «возлюбленного» записать ее в Ростове-на-Дону. «И он записал!» — с восхищением подчеркнула Шалаева.
На вопросы об отношениях с загадочным мужчиной девушка отвечает, что ничего серьезного нет и видятся они очень редко. После проявленного интереса к публикациям местных журналистов Шалаева удалила многие посты в своем канале, сделав его закрытым.
Корреспондент URA.RU обратился к блогерше за комментарием. На момент публикации получить его не удалось.
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