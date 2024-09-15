Причина переноса рейсов не уточняется
В екатеринбургском аэропорту Кольцово 16 сентября перенесли вылет самолетов авиакомпаний Red Wings, «Уральские авиалинии» и «Якутия». Некоторые рейсы задерживаются на несколько часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Всего задерживаются четыре рейса: WZ-1097 в Астану (на три часа), WZ-2049 в Оренбург (40 минут), R3-467 в Санкт-Петербург (пять часов) и U6-321 в Сочи (30 минут). Причина изменения расписания не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков. На данный момент ответ не поступил.
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