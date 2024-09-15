15 сентября 2024

В Екатеринбурге массово задерживают вылет самолетов на несколько часов. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Причина переноса рейсов не уточняется Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 16 сентября перенесли вылет самолетов авиакомпаний Red Wings, «Уральские авиалинии» и «Якутия». Некоторые рейсы задерживаются на несколько часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Всего задерживаются четыре рейса: WZ-1097 в Астану (на три часа), WZ-2049 в Оренбург (40 минут), R3-467 в Санкт-Петербург (пять часов) и U6-321 в Сочи (30 минут). Причина изменения расписания не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков. На данный момент ответ не поступил.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 16 сентября перенесли вылет самолетов авиакомпаний Red Wings, «Уральские авиалинии» и «Якутия». Некоторые рейсы задерживаются на несколько часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Всего задерживаются четыре рейса: WZ-1097 в Астану (на три часа), WZ-2049 в Оренбург (40 минут), R3-467 в Санкт-Петербург (пять часов) и U6-321 в Сочи (30 минут). Причина изменения расписания не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков. На данный момент ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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