Депутат Вихарев пожаловался ФСБ на крупный коммунальный клан. Фото

Алексей Вихарев обратился в ФСБ с жалобой на управляющую компанию

16 сентября 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Вихарева, к УК накопилась масса претензий Фото: Илья Московец © URA.RU Лидер фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев обратился в ФСБ, чтобы проверить работу управляющей компании «Лазурит», которая, по его словам, сдала часть помещений дома на ул. Новосибирская, 167 (микрорайон Вторчермет) мигрантам. Об этом депутат рассказал в своем telegram-канале. «УК сдала мигрантам помещения бывших душевых и колясочных. Те в свою очередь ведут себя по-хамски, мусорят, выпивают, шумят. Обратился в ФСБ, чтобы провели рейд и проверили, законно ли проживают в доме мигранты. Прошу госжилинспекцию обратить внимание на эти случаи, проверить работу Старокожевых (УК принадлежит этой семье — прим. ред.), а если факты подтвердятся — лишить их компанию лицензий. Пора с этим заканчивать!» — заявил Вихарев. По его словам, дом на Новосибирской находится в аварийном состоянии. «Инициативная группа жителей рассказала, что в их доме почти разрушена система отопления. Руины в общих помещениях, влажность в квартирах, крыша держится „на соплях“, чердак и подвал прогнили, подъездного крыльца нет. Из-за сырости людей атаковали мошки, а крысы проникают даже в квартиры, дети крыс уже называют просто: „Мама, смотри мышка!“» — возмутился Вихарев. Он подчеркнул, что жители, несмотря на то, что регулярно платят УК за капремонт, сами пытаются исправить ситуацию. Своими силами покрасили стены, переложили плитку в подъезде, установили камеры видеонаблюдения и поставили железную дверь. Также, отметил Вихарев, среди неготовых к отопительному сезону оказалась другая УК Старокожевых — «Народная». Жалоба на нее была также озвучена на онлайн-приеме мэра Алексея Орлова. С проблемой тогда обратились жители дома на ул. Искровцев, 15 (Шарташский микрорайон). Фото: telegram-канал Алексея Вихарева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер фракции «Единая Россия» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев обратился в ФСБ, чтобы проверить работу управляющей компании «Лазурит», которая, по его словам, сдала часть помещений дома на ул. Новосибирская, 167 (микрорайон Вторчермет) мигрантам. Об этом депутат рассказал в своем telegram-канале. «УК сдала мигрантам помещения бывших душевых и колясочных. Те в свою очередь ведут себя по-хамски, мусорят, выпивают, шумят. Обратился в ФСБ, чтобы провели рейд и проверили, законно ли проживают в доме мигранты. Прошу госжилинспекцию обратить внимание на эти случаи, проверить работу Старокожевых (УК принадлежит этой семье — прим. ред.), а если факты подтвердятся — лишить их компанию лицензий. Пора с этим заканчивать!» — заявил Вихарев. По его словам, дом на Новосибирской находится в аварийном состоянии. «Инициативная группа жителей рассказала, что в их доме почти разрушена система отопления. Руины в общих помещениях, влажность в квартирах, крыша держится „на соплях“, чердак и подвал прогнили, подъездного крыльца нет. Из-за сырости людей атаковали мошки, а крысы проникают даже в квартиры, дети крыс уже называют просто: „Мама, смотри мышка!“» — возмутился Вихарев. Он подчеркнул, что жители, несмотря на то, что регулярно платят УК за капремонт, сами пытаются исправить ситуацию. Своими силами покрасили стены, переложили плитку в подъезде, установили камеры видеонаблюдения и поставили железную дверь. Также, отметил Вихарев, среди неготовых к отопительному сезону оказалась другая УК Старокожевых — «Народная». Жалоба на нее была также озвучена на онлайн-приеме мэра Алексея Орлова. С проблемой тогда обратились жители дома на ул. Искровцев, 15 (Шарташский микрорайон).