Екатеринбуржцам покажут, как кириллицу продвигают в Голливуде и России. Фото

В Екатеринбурге открылась выставка о кириллическом шрифте
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Выставка кириллических шрифтов «Кириллица на улице». Екатеринбург , алфавит, буквы, шрифт, кириллица
Свою работу на выставке представил Данило Боровинич из Сербии Фото:

Команда «Стенограффии» впервые открыла выставку, которая находится в здании, а не на улице. Горожане смогут увидеть, каким кириллическим шрифтом «разговаривает» Екатеринбург, как русский язык популяризируют в известных голливудских фильмах и многое другое. На презентации проекта «Кириллица на улице» побывало URA.RU.

«Мы хотим показать, что разработка букв и знаков, которыми мы выражаемся, — это целое большое направление, и оно не очевидно широкому зрителю. Вот эти дизайнеры — настоящие джедаи, которые обладают огромным количеством знаний… Мы постарались через эту выставку передать свое отношение к этой деятельности. Надеемся, что это будет интересно не только узкоспециализированным дизайнерам, но и горожанам, которые познакомятся с тем, какой бывает кириллица, как она появилась и так далее», — рассказала Анна Клец, руководитель «Стенограффии».

Среди экспонатов есть образец первой бересты, на которой писал ребенок на Руси во время уроков, старые плакаты и вывески, а также шрифт, который горожане могут видеть на улицах Екатеринбурга с 2017 года. Особенно любопытно изучать, как кириллица появляется в «Губке Боб Квадратные штаны», «Фантастической четверке» и других фильмах. Участниками экспозиции стали дизайн-студия Letterhead, Данило Боровинич (Сербия), Антон Николаев, Алексей Пушкарев, Карина Кириллова, Ольга Панькова, «Бюробукв» и Михаил Череда.

При этом у проекта есть миссия: популяризация кириллической письменности и развитие графики русского языка. На эту цель Президентский фонд культурных инициатив выделил «Стенограффии» почти 2 млн рублей.

Выставку можно увидеть до 3 ноября в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ на ул. Горького, 4. Гостей ждут со среды по воскресенье; вход — по билету в учреждение.

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Команда «Стенограффии» впервые открыла выставку, которая находится в здании, а не на улице. Горожане смогут увидеть, каким кириллическим шрифтом «разговаривает» Екатеринбург, как русский язык популяризируют в известных голливудских фильмах и многое другое. На презентации проекта «Кириллица на улице» побывало URA.RU. «Мы хотим показать, что разработка букв и знаков, которыми мы выражаемся, — это целое большое направление, и оно не очевидно широкому зрителю. Вот эти дизайнеры — настоящие джедаи, которые обладают огромным количеством знаний… Мы постарались через эту выставку передать свое отношение к этой деятельности. Надеемся, что это будет интересно не только узкоспециализированным дизайнерам, но и горожанам, которые познакомятся с тем, какой бывает кириллица, как она появилась и так далее», — рассказала Анна Клец, руководитель «Стенограффии». Среди экспонатов есть образец первой бересты, на которой писал ребенок на Руси во время уроков, старые плакаты и вывески, а также шрифт, который горожане могут видеть на улицах Екатеринбурга с 2017 года. Особенно любопытно изучать, как кириллица появляется в «Губке Боб Квадратные штаны», «Фантастической четверке» и других фильмах. Участниками экспозиции стали дизайн-студия Letterhead, Данило Боровинич (Сербия), Антон Николаев, Алексей Пушкарев, Карина Кириллова, Ольга Панькова, «Бюробукв» и Михаил Череда. При этом у проекта есть миссия: популяризация кириллической письменности и развитие графики русского языка. На эту цель Президентский фонд культурных инициатив выделил «Стенограффии» почти 2 млн рублей. Выставку можно увидеть до 3 ноября в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ на ул. Горького, 4. Гостей ждут со среды по воскресенье; вход — по билету в учреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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