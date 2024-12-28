28 декабря 2024

Лавров: России придется отказаться от моратория на размещение РСМД

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Сергей Лавров отметил, что Россия будет вынуждена отказаться от своего одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности
Сергей Лавров отметил, что Россия будет вынуждена отказаться от своего одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности Фото:

Россия может отказаться от своего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, так как он уже практически нежизнеспособен. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», — сказал глава МИД в беседе с РИА Новости. Однако, по его словам, на текущий момент мораторий все еще остается в силе.

Лавров также отметил, что США проигнорировали предостережения России и Китая и начали развертывание таких вооружений в различных регионах мира. Последнее испытание новейшей гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник» наглядно показало способности и решительность России в вопросах реализации компенсационных мер, подытожил министр.

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Россия может отказаться от своего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, так как он уже практически нежизнеспособен. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», — сказал глава МИД в беседе с РИА Новости. Однако, по его словам, на текущий момент мораторий все еще остается в силе. Лавров также отметил, что США проигнорировали предостережения России и Китая и начали развертывание таких вооружений в различных регионах мира. Последнее испытание новейшей гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник» наглядно показало способности и решительность России в вопросах реализации компенсационных мер, подытожил министр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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