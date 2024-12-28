Лавров: России придется отказаться от моратория на размещение РСМД

Россия может отказаться от своего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, так как он уже практически нежизнеспособен. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться», — сказал глава МИД в беседе с РИА Новости. Однако, по его словам, на текущий момент мораторий все еще остается в силе.
Лавров также отметил, что США проигнорировали предостережения России и Китая и начали развертывание таких вооружений в различных регионах мира. Последнее испытание новейшей гиперзвуковой системы средней дальности «Орешник» наглядно показало способности и решительность России в вопросах реализации компенсационных мер, подытожил министр.
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