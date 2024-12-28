Суд отказался закрывать крупный медцентр Златоуста по требованию его директора

28 декабря 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

В случае ликвидации медцентра без работы останется 49 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области отказался ликвидировать крупный медицинский центр «Созвездие» в Златоусте, как того требовал его гендиректор Игорь Починкин. Согласно материалам дела, истец ссылался на корпоративный конфликт, однако суд счел, что это не помешало учреждению работать. «Починкин Игорь Иванович обратился в суд с исковым заявлением к ООО «Центр семейной медицины «Созвездие» (ЦСМ «Созвездие») о ликвидации. В удовлетворении исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в решении арбитража. Свое требование Починкин связал с тем, что центр не сможет выполнить обязательства, в том числе по государственным договорам с больницами. Если это случится, то ему предстоит отвечать в порядке субсидиарной ответственности по долгам. Также руководитель указал на то, что, по его мнению, соучредитель компании Светлана Ростова от обязанностей совладельца уклоняется, и ее деятельность препятствует работе «Созвездия». Один из своих исков Ростова подала к бывшему директору Ольге Русиной с требованием о возмещении обществу убытков. Владельцем здания на улице Ленина, где на правах аренды полутора тысяч квадратных метров располагается центр, является Русина. Ростова обвинила ее в преследовании собственных интересов в ущерб интересам предприятия. Русина в ответ отказалась продлять аренду, указав центру семейной медицины на дверь. Потом Русина позицию смягчила, выставив условие об отзыве иска Ростовой, но та этого делать не стала. В результате в мае 2023 года суд вынес решение о выселении «Созвездия» из помещений. На обустройство нового офиса потребуется порядка 75-85 млн рублей. Если этого не сделать, без работы останется весь персонал — 49 человек. Суд отметил, что ликвидация общества является экстраординарной мерой, когда все другие исчерпаны. Арбитраж не нашел подтверждений, что управлять центром невозможно, позиция о недобросовестном поведении Ростовой не подтверждена. Суд подчеркнул, что наличие корпоративного конфликта и затруднения в согласовании решений учредителей основанием для ликвидации общества не являются. Суд выслушал позицию Ростовой: она выступила против закрытия фирмы. «Созвездие» действует с апреля 2012 года. На предыдущих этапах учредителями компании были различные физлица, при этом Починкин и Русина, согласно данным СБИС, являлись одними из пяти сооснователей. Ростова присоединилась к бизнесу в июле 2015 года. Согласно информации URA.RU, доля к бизнес-леди перешла после смерти супруга, одного из основателей завода «Стройтехника» Валерия Ростова. В настоящий момент в «Созвездии» 85% бизнеса принадлежит Починкину, остальное — Ростовой. Бизнесвумен в мае 2024 года начала тяжбу с Починкиным, подозревая его в выплате себе необоснованных премий. Часть требований в результате общество выполнило. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «Созвездия». Аналогичная просьба высказана в адрес учредителей компании. Ответы к моменту публикации не поступили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области отказался ликвидировать крупный медицинский центр «Созвездие» в Златоусте, как того требовал его гендиректор Игорь Починкин. Согласно материалам дела, истец ссылался на корпоративный конфликт, однако суд счел, что это не помешало учреждению работать. «Починкин Игорь Иванович обратился в суд с исковым заявлением к ООО «Центр семейной медицины «Созвездие» (ЦСМ «Созвездие») о ликвидации. В удовлетворении исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в решении арбитража. Свое требование Починкин связал с тем, что центр не сможет выполнить обязательства, в том числе по государственным договорам с больницами. Если это случится, то ему предстоит отвечать в порядке субсидиарной ответственности по долгам. Также руководитель указал на то, что, по его мнению, соучредитель компании Светлана Ростова от обязанностей совладельца уклоняется, и ее деятельность препятствует работе «Созвездия». Один из своих исков Ростова подала к бывшему директору Ольге Русиной с требованием о возмещении обществу убытков. Владельцем здания на улице Ленина, где на правах аренды полутора тысяч квадратных метров располагается центр, является Русина. Ростова обвинила ее в преследовании собственных интересов в ущерб интересам предприятия. Русина в ответ отказалась продлять аренду, указав центру семейной медицины на дверь. Потом Русина позицию смягчила, выставив условие об отзыве иска Ростовой, но та этого делать не стала. В результате в мае 2023 года суд вынес решение о выселении «Созвездия» из помещений. На обустройство нового офиса потребуется порядка 75-85 млн рублей. Если этого не сделать, без работы останется весь персонал — 49 человек. Суд отметил, что ликвидация общества является экстраординарной мерой, когда все другие исчерпаны. Арбитраж не нашел подтверждений, что управлять центром невозможно, позиция о недобросовестном поведении Ростовой не подтверждена. Суд подчеркнул, что наличие корпоративного конфликта и затруднения в согласовании решений учредителей основанием для ликвидации общества не являются. Суд выслушал позицию Ростовой: она выступила против закрытия фирмы. «Созвездие» действует с апреля 2012 года. На предыдущих этапах учредителями компании были различные физлица, при этом Починкин и Русина, согласно данным СБИС, являлись одними из пяти сооснователей. Ростова присоединилась к бизнесу в июле 2015 года. Согласно информации URA.RU, доля к бизнес-леди перешла после смерти супруга, одного из основателей завода «Стройтехника» Валерия Ростова. В настоящий момент в «Созвездии» 85% бизнеса принадлежит Починкину, остальное — Ростовой. Бизнесвумен в мае 2024 года начала тяжбу с Починкиным, подозревая его в выплате себе необоснованных премий. Часть требований в результате общество выполнило. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «Созвездия». Аналогичная просьба высказана в адрес учредителей компании. Ответы к моменту публикации не поступили.