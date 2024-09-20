«Мать пытается разбудить»: на Уралмаше обнаружили труп мужчины. Фото

На Уралмаше обнаружили труп мужчины на детской площадке

20 сентября 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

На место инцидента выехал следователь СКР Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш 20 сентября обнаружили труп мужчины, лежавший на лавке детской площадке. При нем были документы и три ножа. Погибшего узнала пожилая мать, которая не поверила в случившееся и пыталась разбудить сына, рассказал очевидец. «Во дворе на Стахановской, 22 умер мужчина скоропостижной смертью в 15:28. Мужчина выпивал с собутыльником, но второй, как только увидел полицию, убежал… У него при себе были все документы и три ножа», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Он отметил, что на место первым прибыл участковый, которого позвали местные. Позже приехали медики и другие сотрудники полиции. Тело мужчины накрыли, а через некоторое время на улицу вывели пожилую мать погибшего. «Ходит кое-как, пытается разбудить сына и трясет его, сидя рядом на скамейке», — добавил очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там пояснили, что организован выезд следователя СКР для проведения осмотра места происшествия и выяснения всех обстоятельств инцидента. Точная причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы. В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что личность погибшего устанавливается сотрудниками полиции. «Предварительно, криминала в ситуации не усматривается», — подчеркнули в ведомстве. telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в микрорайоне Уралмаш 20 сентября обнаружили труп мужчины, лежавший на лавке детской площадке. При нем были документы и три ножа. Погибшего узнала пожилая мать, которая не поверила в случившееся и пыталась разбудить сына, рассказал очевидец. «Во дворе на Стахановской, 22 умер мужчина скоропостижной смертью в 15:28. Мужчина выпивал с собутыльником, но второй, как только увидел полицию, убежал… У него при себе были все документы и три ножа», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Он отметил, что на место первым прибыл участковый, которого позвали местные. Позже приехали медики и другие сотрудники полиции. Тело мужчины накрыли, а через некоторое время на улицу вывели пожилую мать погибшего. «Ходит кое-как, пытается разбудить сына и трясет его, сидя рядом на скамейке», — добавил очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там пояснили, что организован выезд следователя СКР для проведения осмотра места происшествия и выяснения всех обстоятельств инцидента. Точная причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы. В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что личность погибшего устанавливается сотрудниками полиции. «Предварительно, криминала в ситуации не усматривается», — подчеркнули в ведомстве.