23 сентября 2024

На трех популярных челябинских маршрутах появятся новые автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск , автобус, автотранспорт, новый микрорайон, городской автобус
С ноября планируется запустить новые автобусы в Копейск Фото:

На трех маршрутах, связывающих Челябинск с его городом-спутником Копейском, появятся новые автобусы. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе мэрии Копейска.

«С 1 ноября на маршрутах 123, 125, 128 появятся новые автобусы. Перевозчиком ведется поиск водителей для полного укомплектования», — сообщили в пресс-службе.

Вопрос транспортной связанности Копейска и Челябинска регулярно поднимается жителями Копейска. Учитывая недоукомплектованность автобусами, дорога жителей города до работы занимает от полутора до 4,5 часов. По информации URA.RU, на маршруте 123 не хватает до половины необходимого подвижного состава.

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На трех маршрутах, связывающих Челябинск с его городом-спутником Копейском, появятся новые автобусы. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе мэрии Копейска. «С 1 ноября на маршрутах 123, 125, 128 появятся новые автобусы. Перевозчиком ведется поиск водителей для полного укомплектования», — сообщили в пресс-службе. Вопрос транспортной связанности Копейска и Челябинска регулярно поднимается жителями Копейска. Учитывая недоукомплектованность автобусами, дорога жителей города до работы занимает от полутора до 4,5 часов. По информации URA.RU, на маршруте 123 не хватает до половины необходимого подвижного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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