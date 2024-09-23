На трех популярных челябинских маршрутах появятся новые автобусы

На трех маршрутах, связывающих Челябинск с его городом-спутником Копейском, появятся новые автобусы. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе мэрии Копейска.
«С 1 ноября на маршрутах 123, 125, 128 появятся новые автобусы. Перевозчиком ведется поиск водителей для полного укомплектования», — сообщили в пресс-службе.
Вопрос транспортной связанности Копейска и Челябинска регулярно поднимается жителями Копейска. Учитывая недоукомплектованность автобусами, дорога жителей города до работы занимает от полутора до 4,5 часов. По информации URA.RU, на маршруте 123 не хватает до половины необходимого подвижного состава.
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