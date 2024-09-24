Госдума провела очередное планерное заседание: новые принятые законопроекты

При увольнении россияне будут получать компенсацию за неиспользованные отгулы

24 сентября 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Теперь работодатели обязаны выплачивать увольняющимся сотрудникам компенсацию за неиспользованные отгулы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодня, 24 сентября, в Госдуме прошло планерное заседание. Депутаты приняли ряд законопроектов, включая освобождение участников СВО от уголовной ответственности и компенсацию за неиспользованные отгулы. В повестке дня также значились первые чтения законопроектов о предоставлении военнослужащим права на бесплатный проезд по платным дорогам и о новых штрафах для коллекторских агентств. Более подробно — в материале URA.RU. Распространение действия полиса ОСАГО на Белоруссию Госдума одобрила на первом чтении законопроект, предложенный правительством России, о расширении действия полиса ОСАГО для включения Белоруссии. Законопроект направлен на установление единой системы ОСАГО в рамках Союзного государства и предусматривает, что страховать автомобили смогут только компании, постоянно находящиеся в России или Белоруссии, при условии, что автомобиль зарегистрирован на территории этих стран. Штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных На пленарном заседании Госдумы был одобрен в первом чтении проект закона, который устанавливает административную ответственность за нарушение правил содержания домашних питомцев. В случае повторного нарушения предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей. Ответственность за рассмотрение таких дел и оформление соответствующих протоколов возложена на должностных лиц, отвечающих за государственный контроль в сфере обращения с животными на региональном уровне. Право подсудимых заключать контракты о военной службе Новый законопроект, принятый Госдумой, дает возможность освобождения от уголовной ответственности участникам СВО в период судебного процесса. Закон был одобрен на втором и третьем чтениях. Теперь мобилизованные и контрактники, участвующие в СВО, могут быть освобождены от ответственности в ходе судебного разбирательства. Если приговор уже вступил в силу, предусмотрено условное освобождение от наказания. Обязательная компенсация неиспользованных отгулов при увольнении Госдума одобрила законопроект, требующий от работодателей выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении сотрудника. Изменения касаются Трудового кодекса РФ и предписывают обеспечивать повышенную оплату за неиспользованные дни отдыха, которые были заслужены за работу в праздничные и выходные дни. Трансферты для софинансирования медпомощи участникам СВО Госдума приняла законопроект о трансфертах для софинансирования медицинской помощи участникам спецоперации. Закон предусматривает возможность выделения дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты регионов России для частичного или полного софинансирования расходов субъектов, связанных с предоставлением медицинской помощи участникам СВО. Бесплатный проезд по платным трассам для ВС, ФСБ и Росгвардии В ходе пленарного заседания Госдума одобрила на первом чтении проект закона, который предусматривает освобождение от оплаты проезда по платным дорогам для транспортных средств ВС РФ, Росгвардии и ФСБ, пишет «Национальная служба новостей». Предложенные изменения касаются закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» и направлены на расширение перечня транспорта, имеющего право на бесплатный проезд по платным автомагистралям. Ужесточении ответственности для коллекторов Одобрен закон об установлении административной ответственности за невыполнение решений Федеральной службы судебных приставов об ограничении способов связи с должником. В случае нарушения предусматривается наложение штрафа до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до года для должностных лиц, а для юридических лиц — штраф до 300 тысяч рублей. Действующее законодательство позволяет связываться с должником только кредитору, его представителю и новому кредитору-коллектору при условии, что должник не отказался от взаимодействия. Законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение этих ограничений до 500 тысяч рублей для граждан, до одного миллиона рублей или дисквалификацию на год для должностных лиц, и до двух миллионов рублей для юридических лиц. Сокращение нелегального оборота драгметаллов Госдума одобрила на первом чтении законопроект, цель которого — уменьшить незаконную торговлю драгоценными металлами и камнями. Предложенные изменения требуют от банков информировать Росфинмониторинг о транзакциях с драгоценностями и о переводах свыше одного миллиона рублей на счета компаний и предпринимателей, занимающихся их куплей-продажей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 24 сентября, в Госдуме прошло планерное заседание. Депутаты приняли ряд законопроектов, включая освобождение участников СВО от уголовной ответственности и компенсацию за неиспользованные отгулы. В повестке дня также значились первые чтения законопроектов о предоставлении военнослужащим права на бесплатный проезд по платным дорогам и о новых штрафах для коллекторских агентств. Более подробно — в материале URA.RU. Госдума одобрила на первом чтении законопроект, предложенный правительством России, о расширении действия полиса ОСАГО для включения Белоруссии. Законопроект направлен на установление единой системы ОСАГО в рамках Союзного государства и предусматривает, что страховать автомобили смогут только компании, постоянно находящиеся в России или Белоруссии, при условии, что автомобиль зарегистрирован на территории этих стран. На пленарном заседании Госдумы был одобрен в первом чтении проект закона, который устанавливает административную ответственность за нарушение правил содержания домашних питомцев. В случае повторного нарушения предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей. Ответственность за рассмотрение таких дел и оформление соответствующих протоколов возложена на должностных лиц, отвечающих за государственный контроль в сфере обращения с животными на региональном уровне. Новый законопроект, принятый Госдумой, дает возможность освобождения от уголовной ответственности участникам СВО в период судебного процесса. Закон был одобрен на втором и третьем чтениях. Теперь мобилизованные и контрактники, участвующие в СВО, могут быть освобождены от ответственности в ходе судебного разбирательства. Если приговор уже вступил в силу, предусмотрено условное освобождение от наказания. Госдума одобрила законопроект, требующий от работодателей выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении сотрудника. Изменения касаются Трудового кодекса РФ и предписывают обеспечивать повышенную оплату за неиспользованные дни отдыха, которые были заслужены за работу в праздничные и выходные дни. Госдума приняла законопроект о трансфертах для софинансирования медицинской помощи участникам спецоперации. Закон предусматривает возможность выделения дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты регионов России для частичного или полного софинансирования расходов субъектов, связанных с предоставлением медицинской помощи участникам СВО. В ходе пленарного заседания Госдума одобрила на первом чтении проект закона, который предусматривает освобождение от оплаты проезда по платным дорогам для транспортных средств ВС РФ, Росгвардии и ФСБ, пишет «Национальная служба новостей». Предложенные изменения касаются закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» и направлены на расширение перечня транспорта, имеющего право на бесплатный проезд по платным автомагистралям. Одобрен закон об установлении административной ответственности за невыполнение решений Федеральной службы судебных приставов об ограничении способов связи с должником. В случае нарушения предусматривается наложение штрафа до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до года для должностных лиц, а для юридических лиц — штраф до 300 тысяч рублей. Действующее законодательство позволяет связываться с должником только кредитору, его представителю и новому кредитору-коллектору при условии, что должник не отказался от взаимодействия. Законопроект предусматривает увеличение штрафов за нарушение этих ограничений до 500 тысяч рублей для граждан, до одного миллиона рублей или дисквалификацию на год для должностных лиц, и до двух миллионов рублей для юридических лиц. Госдума одобрила на первом чтении законопроект, цель которого — уменьшить незаконную торговлю драгоценными металлами и камнями. Предложенные изменения требуют от банков информировать Росфинмониторинг о транзакциях с драгоценностями и о переводах свыше одного миллиона рублей на счета компаний и предпринимателей, занимающихся их куплей-продажей.