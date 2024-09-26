Mash: звездный адвокат Пашаев обманывал на деньги участников СВО

26 сентября 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Эльман Пашаев обманывал на деньги участников СВО Фото: Следственный комитет Российской Федерации Экс-адвокат Эльман Пашаев, получивший скандальную известность после дел актера Михаила Ефремова и блогеров Блиновских, обманывал участников СВО, предлагая им за деньги отсидеться в тылу. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Пашаев предлагал заключенным, поехавшим на СВО, за деньги отсидеться в тылу. Юрист наваривался на зэках, когда служил в 95-м полку. Были люди, которые все-таки попались на удочку Пашаева. Их минимум пять человек, они планируют идти в суд», — передает Mash. По словам источника telegram-канала, предварительная сумма ущерба, который понесли люди, — больше нескольких десятков миллионов рублей. Как рассказала Mash жена одного из пострадавших после обмана, в марте ее муж решил пойти на фронт вместо отбывания срока. Тогда Пашаев предложил ему помощь — за 1,2 миллиона рублей устроить в полк в тылу. Отказалась женщина от помощи экс-адвоката в последний момент, когда вспомнила, что Пашаев ранее занимался делом Ефремова. Пашаева задержали 17 сентября после получения взятки от семьи Блиновских в 45 млн рублей за якобы помощь в освобождении от уголовного преследования. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. После задержания стали вскрываться и другие правонарушения экс-адвоката. Так, например, он, находясь в зоне СВО, еще до своего задержания без разрешения уехал в Москву. Его также подозревали в симуляции, чтобы получить госпособие в три миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-адвокат Эльман Пашаев, получивший скандальную известность после дел актера Михаила Ефремова и блогеров Блиновских, обманывал участников СВО, предлагая им за деньги отсидеться в тылу. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Пашаев предлагал заключенным, поехавшим на СВО, за деньги отсидеться в тылу. Юрист наваривался на зэках, когда служил в 95-м полку. Были люди, которые все-таки попались на удочку Пашаева. Их минимум пять человек, они планируют идти в суд», — передает Mash. По словам источника telegram-канала, предварительная сумма ущерба, который понесли люди, — больше нескольких десятков миллионов рублей. Как рассказала Mash жена одного из пострадавших после обмана, в марте ее муж решил пойти на фронт вместо отбывания срока. Тогда Пашаев предложил ему помощь — за 1,2 миллиона рублей устроить в полк в тылу. Отказалась женщина от помощи экс-адвоката в последний момент, когда вспомнила, что Пашаев ранее занимался делом Ефремова. Пашаева задержали 17 сентября после получения взятки от семьи Блиновских в 45 млн рублей за якобы помощь в освобождении от уголовного преследования. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. После задержания стали вскрываться и другие правонарушения экс-адвоката. Так, например, он, находясь в зоне СВО, еще до своего задержания без разрешения уехал в Москву. Его также подозревали в симуляции, чтобы получить госпособие в три миллиона рублей.