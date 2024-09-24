Пашаева подозревают в получении 3 млн за поддельное ранение

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, получившего скандальную известность после дел актера Михаила Ефремова и блогеров Блиновских, подозревают в симуляции. По версии следователей, Пашаев объявил себя раненым, чтобы получить 3 млн рублей государственного пособия.
По информации telegram-канала Mash, Пашаев намеренно объявил себя раненым в апреле нынешнего года. «Следователи считают, что бывший адвокат мог специально объявить себя в апреле „трехсотым“, чтобы получить госпособие… Следствие запросило дело по бойцу с позывным „Крюгер“ — он работал медиком и мог „нарисовать“ Пашаеву липовую справку», — пишет telegram-канал.
Сейчас силовики допрашивают сослуживцев Пашаева, в частности, командира 95-го стрелкового полка Виктора «Сида» Москаленко. Также проверяют информацию из соцсетей экс-адвоката: в июле он писал, что выжил после прилета украинского дрона-камикадзе. Тогда Пашаев тоже хотел получить выплаты как раненый, но ему было отказано.
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