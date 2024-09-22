Mash: Пашаеву грозит дисциплинарное взыскание за самоволку

22 сентября 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Эльмана Пашаев самовольно покинул воинскую часть до своего задержания и уехал в Москву Фото: Belkin Alexey\Global Look Press Экс-адвокату Эльману Пашаеву может грозить увольнение из армии или дисциплинарное наказание. Это связано с тем, что он без разрешения покинул воинскую часть и приехал в Москву до своего задержания. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Новость по теме Обещал отмазать Блиновскую за 45 млн рублей: что известно о задержании бывшего адвоката Пашаева «Эльману Пашаеву светит дисциплинарное взыскание или увольнение из армии — за то, что еще до задержания он самовольно покинул воинскую часть и приехал в Москву», — передает telegram-канал. Пашаев служил в пятой бригаде, однако сослуживцы отмечают его длительное отсутствие. Единственным способом уехать в Москву из воинской части — по рабочей командировке, но о таких случаях в отношении Пашаева информации не поступало. За несоблюдение требований военной службы бывший адвокат может быть подвергнут дисциплинарным мерам, включая увольнение. Источник из окружения Пашаева сообщил, что до подписания контракта с армией экс-адвокат активно помогал фронту. Однако после начала службы в 95-м полку началась текучка кадров в его команде. Также отмечается, что Пашаев предпочитал работать с наличными средствами при заключении договоров. Эльман Пашаев был задержан по показаниям мужа блогерши Елены Блиновской — Алексея. Экс-адвокат подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент он арестован и ему грозит до 10 лет лишения свободы, передает «Национальная служба новостей». Отмечается, что Пашаев помещен под стражу на срок до 15 ноября. Дело против него ведут военные следователи, потому что бывший адвокат является действующим военнослужащим ВС РФ и служит в зоне спецоперации, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-адвокату Эльману Пашаеву может грозить увольнение из армии или дисциплинарное наказание. Это связано с тем, что он без разрешения покинул воинскую часть и приехал в Москву до своего задержания. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Эльману Пашаеву светит дисциплинарное взыскание или увольнение из армии — за то, что еще до задержания он самовольно покинул воинскую часть и приехал в Москву», — передает telegram-канал. Пашаев служил в пятой бригаде, однако сослуживцы отмечают его длительное отсутствие. Единственным способом уехать в Москву из воинской части — по рабочей командировке, но о таких случаях в отношении Пашаева информации не поступало. За несоблюдение требований военной службы бывший адвокат может быть подвергнут дисциплинарным мерам, включая увольнение. Источник из окружения Пашаева сообщил, что до подписания контракта с армией экс-адвокат активно помогал фронту. Однако после начала службы в 95-м полку началась текучка кадров в его команде. Также отмечается, что Пашаев предпочитал работать с наличными средствами при заключении договоров. Эльман Пашаев был задержан по показаниям мужа блогерши Елены Блиновской — Алексея. Экс-адвокат подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент он арестован и ему грозит до 10 лет лишения свободы, передает «Национальная служба новостей». Отмечается, что Пашаев помещен под стражу на срок до 15 ноября. Дело против него ведут военные следователи, потому что бывший адвокат является действующим военнослужащим ВС РФ и служит в зоне спецоперации, пишет RT.