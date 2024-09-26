Замгубернатора окончательно опроверг слухи о введении турналога в Свердловской области

Замгубернатора Ионин: говорить о турналоге в Свердловской области преждевременно

26 сентября 2024 в 21:06 Размер текста - 17 +

Ионин считает, что говорить о турналоге пока рано Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области с 1 января 2025 года не планируется вводить туристический налог. Эту информацию URA.RU подтвердил замгубернатора Дмитрий Ионин, комментируя появившиеся ранее слухи о том, что туристам придется платить минимум 100 рублей в день за остановку в отелях. «Говорить о турналоге преждевременно. Механизм новый, и практика его применения еще не ясна даже на примере регионов массового туризма», — заявил Ионин. О введении туристического налога заговорили после того, как соответствующая статья появилась в Налоговом кодексе. Она позволяет вводить муниципалитетам турналог с 1 января 2025 года. В Свердловской области тема начала широко обсуждаться в конце августа, когда к Ионину обратилась Уральская ассоциация туризма (УАТ). Ее члены выступили категорически против инициативы, а одним из аргументов называли преобладание в регионе доли деловых туристов, а не тех, кто прилетел на классический отдых. Эксперты отрасли увидели определенную интригу в том, что тема вылилась в публичное пространство, учитывая, что руководство УАТ во главе с Михаилом Мальцевым неоднократно публично нападали Департамент развития туризма и индустрии гостеприимства (ДРТ), который входит в блок ответственности Ионина. Затем инициативу перехватил профильный комитет областного заксобрания, который собрал всех заинтересованных игроков отрасли, где мнения разделились. Директор ДРТ Эльмира Туканова заявляла, что введение налога несвоевременно. Ее поддержала и глава профильного комитета заксобрания Елена Чечунова, однако в паблик вышла другая информация — якобы на встрече было решено одобрить налог, даже называлась сумма в 100 рублей с каждого останавливающегося туриста. Позднее эту информацию URA.RU не подтвердило в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с 1 января 2025 года не планируется вводить туристический налог. Эту информацию URA.RU подтвердил замгубернатора Дмитрий Ионин, комментируя появившиеся ранее слухи о том, что туристам придется платить минимум 100 рублей в день за остановку в отелях. «Говорить о турналоге преждевременно. Механизм новый, и практика его применения еще не ясна даже на примере регионов массового туризма», — заявил Ионин. О введении туристического налога заговорили после того, как соответствующая статья появилась в Налоговом кодексе. Она позволяет вводить муниципалитетам турналог с 1 января 2025 года. В Свердловской области тема начала широко обсуждаться в конце августа, когда к Ионину обратилась Уральская ассоциация туризма (УАТ). Ее члены выступили категорически против инициативы, а одним из аргументов называли преобладание в регионе доли деловых туристов, а не тех, кто прилетел на классический отдых. Эксперты отрасли увидели определенную интригу в том, что тема вылилась в публичное пространство, учитывая, что руководство УАТ во главе с Михаилом Мальцевым неоднократно публично нападали Департамент развития туризма и индустрии гостеприимства (ДРТ), который входит в блок ответственности Ионина. Затем инициативу перехватил профильный комитет областного заксобрания, который собрал всех заинтересованных игроков отрасли, где мнения разделились. Директор ДРТ Эльмира Туканова заявляла, что введение налога несвоевременно. Ее поддержала и глава профильного комитета заксобрания Елена Чечунова, однако в паблик вышла другая информация — якобы на встрече было решено одобрить налог, даже называлась сумма в 100 рублей с каждого останавливающегося туриста. Позднее эту информацию URA.RU не подтвердило в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.