МЧС России проверит систему оповещения населения по всей стране 2 октября

МЧС РФ 2 октября по всей стране проведет проверку системы оповещения. Сигнал будет транслироваться по радио и телевидению. Об этом ведомство сообщает в своем telegram-канале.
«Проверят систему оповещения во всех регионах страны 2 октября. На одну минуту будет замещен эфир радио и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны „Внимание всем!“» — сообщает МЧС. В рамках проверки планируется проверить работоспособность систем оповещения среди муниципалитетов.
Пользователям приложения «МЧС России» отправят уведомление о проведении проверки. В течение одной минуты по радиоприемникам прозвучит информационное сообщение.
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