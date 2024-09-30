МЧС России проверит систему оповещения населения по всей стране 2 октября

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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
По всей России 2 октября на одну минуту будет звучать сигнал «Внимание всем!» Фото:

МЧС РФ 2 октября по всей стране проведет проверку системы оповещения. Сигнал будет транслироваться по радио и телевидению. Об этом ведомство сообщает в своем telegram-канале.

«Проверят систему оповещения во всех регионах страны 2 октября. На одну минуту будет замещен эфир радио и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны „Внимание всем!“» — сообщает МЧС. В рамках проверки планируется проверить работоспособность систем оповещения среди муниципалитетов.

Пользователям приложения «МЧС России» отправят уведомление о проведении проверки. В течение одной минуты по радиоприемникам прозвучит информационное сообщение.

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МЧС РФ 2 октября по всей стране проведет проверку системы оповещения. Сигнал будет транслироваться по радио и телевидению. Об этом ведомство сообщает в своем telegram-канале. «Проверят систему оповещения во всех регионах страны 2 октября. На одну минуту будет замещен эфир радио и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны „Внимание всем!“» — сообщает МЧС. В рамках проверки планируется проверить работоспособность систем оповещения среди муниципалитетов. Пользователям приложения «МЧС России» отправят уведомление о проведении проверки. В течение одной минуты по радиоприемникам прозвучит информационное сообщение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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