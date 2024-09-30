Общество Тысячи мигрантов выгнали из Свердловской области Из Свердловской области выдворили свыше 2000 мигрантов 01 октября 2024 в 10:05 Размер текста - 17 + Кроме того, иностранцам-нарушителям выписали штрафы (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свыше 2900 мигрантов было выдворено из Свердловской области за девять месяцев текущего года. Статистику приводит пресс-служба регионального ГУФССП. «С начала года выявлено 2945 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ. Только за сентябрь судебные приставы выдворили более 400 иностранцев, которые прибыли сюда на заработки», — пишет telegram-канал «ГУФССП России по Свердловской области». В отношении мигрантов составили административные протоколы. Их оштрафовали и заставили покинуть РФ. «Своего выдворения они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации», — заключили приставы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Свыше 2900 мигрантов было выдворено из Свердловской области за девять месяцев текущего года. Статистику приводит пресс-служба регионального ГУФССП. «С начала года выявлено 2945 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ. Только за сентябрь судебные приставы выдворили более 400 иностранцев, которые прибыли сюда на заработки», — пишет telegram-канал «ГУФССП России по Свердловской области». В отношении мигрантов составили административные протоколы. Их оштрафовали и заставили покинуть РФ. «Своего выдворения они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации», — заключили приставы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям