Тысячи мигрантов выгнали из Свердловской области

Свыше 2900 мигрантов было выдворено из Свердловской области за девять месяцев текущего года. Статистику приводит пресс-служба регионального ГУФССП.
«С начала года выявлено 2945 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ. Только за сентябрь судебные приставы выдворили более 400 иностранцев, которые прибыли сюда на заработки», — пишет telegram-канал «ГУФССП России по Свердловской области».
В отношении мигрантов составили административные протоколы. Их оштрафовали и заставили покинуть РФ. «Своего выдворения они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации», — заключили приставы.
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