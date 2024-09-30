30 сентября 2024

Тысячи мигрантов выгнали из Свердловской области

Из Свердловской области выдворили свыше 2000 мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры
Кроме того, иностранцам-нарушителям выписали штрафы (архивное фото) Фото:

Свыше 2900 мигрантов было выдворено из Свердловской области за девять месяцев текущего года. Статистику приводит пресс-служба регионального ГУФССП.

«С начала года выявлено 2945 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ. Только за сентябрь судебные приставы выдворили более 400 иностранцев, которые прибыли сюда на заработки», — пишет telegram-канал «ГУФССП России по Свердловской области».

В отношении мигрантов составили административные протоколы. Их оштрафовали и заставили покинуть РФ. «Своего выдворения они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации», — заключили приставы.

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Свыше 2900 мигрантов было выдворено из Свердловской области за девять месяцев текущего года. Статистику приводит пресс-служба регионального ГУФССП. «С начала года выявлено 2945 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ. Только за сентябрь судебные приставы выдворили более 400 иностранцев, которые прибыли сюда на заработки», — пишет telegram-канал «ГУФССП России по Свердловской области». В отношении мигрантов составили административные протоколы. Их оштрафовали и заставили покинуть РФ. «Своего выдворения они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации», — заключили приставы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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