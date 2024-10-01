Бывший свердловский инспектор, обвиненный в коррупции, избежал колонии

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга приговорил к штрафу бывшего инспектора ДПС Дмитрия Одиноких, обвиненного в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
«Суд назначил виновному наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, госвласти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, на два года», — рассказали в ведомстве. Приговор в законную силу пока не вступил.
Одиноких служил в ДПС с 2020 по 2022 год. В мае 2022-го к нему обратился знакомый — бывший гаишник — и попросил инсценировать ДТП без фактического осмотра машин. Тот согласился и составил необходимые документы. За это один из водителей дал ему 15 тысяч рублей, считает гособвинение.
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