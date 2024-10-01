01 октября 2024

Бывший свердловский инспектор, обвиненный в коррупции, избежал колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, инспектор дпс, дпс, сотрудник дпс, дпс лето
Инспектор работал в должности всего два года (архивное фото) Фото:

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга приговорил к штрафу бывшего инспектора ДПС Дмитрия Одиноких, обвиненного в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, госвласти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, на два года», — рассказали в ведомстве. Приговор в законную силу пока не вступил.

Одиноких служил в ДПС с 2020 по 2022 год. В мае 2022-го к нему обратился знакомый — бывший гаишник — и попросил инсценировать ДТП без фактического осмотра машин. Тот согласился и составил необходимые документы. За это один из водителей дал ему 15 тысяч рублей, считает гособвинение.

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Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга приговорил к штрафу бывшего инспектора ДПС Дмитрия Одиноких, обвиненного в получении взятки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Суд назначил виновному наказание в виде штрафа 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, госвласти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, на два года», — рассказали в ведомстве. Приговор в законную силу пока не вступил. Одиноких служил в ДПС с 2020 по 2022 год. В мае 2022-го к нему обратился знакомый — бывший гаишник — и попросил инсценировать ДТП без фактического осмотра машин. Тот согласился и составил необходимые документы. За это один из водителей дал ему 15 тысяч рублей, считает гособвинение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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