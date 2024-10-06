Зятя русофобки Ирины Фарион ликвидировали в зоне СВО

Зять экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион Василий Особа погиб во время боевых действий в зоне СВО. Он служил в одном из батальонов ВСУ. Об этом рассказала его жена София Семчишин.
«На фронте погиб зять Ирины Фарион — Василий Особа», — передает слова Семчишин украинское издание «Страна.ua». Она добавила, что Особа служил в четвертом батальоне «Сила Свободы» бригады Национальной гвардии «Рубеж». Боец погиб в бою на северском направлении.
19 июля во Львове произошло убийство Ирины Фарион, известной своими русофобскими высказываниями. Мэр Киева Виталий Кличко назвал убийство «покушением на демократию». Российская журналистка Маргарита Симоньян жестко отреагировала на смерть Фарион, вспомнив ее слова об «утилизации русскоязычного населения».
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