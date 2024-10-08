Челябинская область лидирует по числу смертей на железнодорожных путях

Челябинская область стала первой по числу смертельных случаев на железнодорожных путях на Южно-Уральской железной дороге. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
«С января по сентябрь от наезда подвижного состава и травмирования электротоком на ЮУЖД пострадало 29 человек, из них с летальным исходом — 22. В Челябинской области произошло 11 несчастных случаев, восемь из них — смертельные», — сообщили в пресс-службе.
В других регионах ЮУЖД число аварий и смертей меньше. В Оренбургской области произошло девять случаев травмирования, семь — с летальным исходом. В Курганской области было травмировано пять человек, из них четыре — со смертельным исходом, в Самарской области было смертельно травмировано два человека. На территории Петропавловского отделения ЮУЖД травмировано два человека, из них один — смертельно.
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