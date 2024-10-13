Пермские бизнесмены наняли мигрантов и пытались дать взятку сотруднику ФСБ

В Кунгуре (Пермский край) директор строительной фирмы и его родственник наняли на работу мигрантов без регистрации. Чтобы их не привлекли к административной отвесности, бизнесмены попытались дать взятку сотруднику УФСБ России по Пермскому краю, сообщили в telegram-канале краевого следственного комитета.
«62-летний житель города Перми, являясь исполнительным директором строительной организации в Кунгуре, и его 40-летний родственник привлекли к работе лиц иностранного государства, не имеющих права на пребывание на территории Российской Федерации. Они попытались передать сотруднику УФСБ России по Пермскому краю взятку в сумме 60 тысяч рублей за сокрытие факта нарушения миграционного законодательства», — сказано в сообщении.
Уточняется, что предпринимателей признали виновными в покушении на дачу взятки должностному лицу. Суд назначил каждому штраф. Приговор в законную силу еще не вступил.
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