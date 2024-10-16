«Пытались спрятаться»: свердловчанка рассказала, как ее мужа ранили в Турции. Фото, видео

Свердловчанка с мужем выжила во время стрельбы в Турции
© Служба новостей «URA.RU»
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Практическая стрельба из пистолета. Екатеринбург, убийство, пистолет, стрельба
Инцидент произошел 5 октября Фото:

Свердловчанка Дарья пыталась спрятаться в кафе в Турции с мужем Григорием, когда началась стрельба на улице. Подробности ЧП, случившегося в районе Таксим 5 октября, она рассказала URA.RU.

«Мы гуляли по улице и увидели двоих мужчин, которые ругались. Затем один из них достал пистолет и открыл стрельбу. Испугавшись, мы побежали в кафе, я забежала первая, а [Григорий] получил ранение в спину», — сказала Дарья.

После этого ее мужа увезли в госпиталь в Стамбул. Там выяснилось, что пуля распалась на пять частей. Врачи не стали проводить операцию, паре пришлось срочно лететь в Екатеринбург. Свердловские медики прооперировали Григория.

Турецкие силовики задержали дебошира. По словам Дарьи, суд арестовал стрелявшего на месяц. Семья связалась с его адвокатом. Он сказал, что его подзащитный приносит извинения. Пара хочет добиться с него компенсации. «Адвокат еще сказал, что [стрелявший] может избежать реального тюремного срока. Мы обратились за помощью в МИД РФ, но пока не получили ответ», — сказала девушка.

Осколки от пули
Осколки от пули
Фото:
Григорий в больнице
Григорий в больнице
Фото:
Место, где произошло ЧП
Место, где произошло ЧП
Фото:

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Свердловчанка Дарья пыталась спрятаться в кафе в Турции с мужем Григорием, когда началась стрельба на улице. Подробности ЧП, случившегося в районе Таксим 5 октября, она рассказала URA.RU. «Мы гуляли по улице и увидели двоих мужчин, которые ругались. Затем один из них достал пистолет и открыл стрельбу. Испугавшись, мы побежали в кафе, я забежала первая, а [Григорий] получил ранение в спину», — сказала Дарья. После этого ее мужа увезли в госпиталь в Стамбул. Там выяснилось, что пуля распалась на пять частей. Врачи не стали проводить операцию, паре пришлось срочно лететь в Екатеринбург. Свердловские медики прооперировали Григория. Турецкие силовики задержали дебошира. По словам Дарьи, суд арестовал стрелявшего на месяц. Семья связалась с его адвокатом. Он сказал, что его подзащитный приносит извинения. Пара хочет добиться с него компенсации. «Адвокат еще сказал, что [стрелявший] может избежать реального тюремного срока. Мы обратились за помощью в МИД РФ, но пока не получили ответ», — сказала девушка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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