«Пытались спрятаться»: свердловчанка рассказала, как ее мужа ранили в Турции. Фото, видео

Свердловчанка с мужем выжила во время стрельбы в Турции

16 октября 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 5 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловчанка Дарья пыталась спрятаться в кафе в Турции с мужем Григорием, когда началась стрельба на улице. Подробности ЧП, случившегося в районе Таксим 5 октября, она рассказала URA.RU. «Мы гуляли по улице и увидели двоих мужчин, которые ругались. Затем один из них достал пистолет и открыл стрельбу. Испугавшись, мы побежали в кафе, я забежала первая, а [Григорий] получил ранение в спину», — сказала Дарья. После этого ее мужа увезли в госпиталь в Стамбул. Там выяснилось, что пуля распалась на пять частей. Врачи не стали проводить операцию, паре пришлось срочно лететь в Екатеринбург. Свердловские медики прооперировали Григория. Турецкие силовики задержали дебошира. По словам Дарьи, суд арестовал стрелявшего на месяц. Семья связалась с его адвокатом. Он сказал, что его подзащитный приносит извинения. Пара хочет добиться с него компенсации. «Адвокат еще сказал, что [стрелявший] может избежать реального тюремного срока. Мы обратились за помощью в МИД РФ, но пока не получили ответ», — сказала девушка. Осколки от пули Фото: предоставлено Дарьей Григорий в больнице Фото: предоставлено Дарьей Место, где произошло ЧП Фото: предоставлено Дарьей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанка Дарья пыталась спрятаться в кафе в Турции с мужем Григорием, когда началась стрельба на улице. Подробности ЧП, случившегося в районе Таксим 5 октября, она рассказала URA.RU. «Мы гуляли по улице и увидели двоих мужчин, которые ругались. Затем один из них достал пистолет и открыл стрельбу. Испугавшись, мы побежали в кафе, я забежала первая, а [Григорий] получил ранение в спину», — сказала Дарья. После этого ее мужа увезли в госпиталь в Стамбул. Там выяснилось, что пуля распалась на пять частей. Врачи не стали проводить операцию, паре пришлось срочно лететь в Екатеринбург. Свердловские медики прооперировали Григория. Турецкие силовики задержали дебошира. По словам Дарьи, суд арестовал стрелявшего на месяц. Семья связалась с его адвокатом. Он сказал, что его подзащитный приносит извинения. Пара хочет добиться с него компенсации. «Адвокат еще сказал, что [стрелявший] может избежать реального тюремного срока. Мы обратились за помощью в МИД РФ, но пока не получили ответ», — сказала девушка.