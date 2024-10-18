18 октября 2024

В Екатеринбурге встали трамваи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина остановки трамваев неизвестна
Причина остановки трамваев неизвестна Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет встали трамваи. Горожане заметили шесть вагонов, стоящих на путях около остановки «Рижский переулок». Об этом они сообщили в соцсетях.

«На Вторчермете встали трамваи», — кратко сообщили местные жители telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». На опубликованном видео заметна пробка из составов.

Обновлено 16:39: В ГАИ Екатеринбурга сообщили URA.RU, что при резком торможении трамвая упал пассажир. «Мужчину 1990 г. р. осматривает бригада скорой медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции.

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В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет встали трамваи. Горожане заметили шесть вагонов, стоящих на путях около остановки «Рижский переулок». Об этом они сообщили в соцсетях. «На Вторчермете встали трамваи», — кратко сообщили местные жители telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». На опубликованном видео заметна пробка из составов. Обновлено 16:39: В ГАИ Екатеринбурга сообщили URA.RU, что при резком торможении трамвая упал пассажир. «Мужчину 1990 г. р. осматривает бригада скорой медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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