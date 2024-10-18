Причина остановки трамваев неизвестна
В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет встали трамваи. Горожане заметили шесть вагонов, стоящих на путях около остановки «Рижский переулок». Об этом они сообщили в соцсетях.
«На Вторчермете встали трамваи», — кратко сообщили местные жители telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». На опубликованном видео заметна пробка из составов.
Обновлено 16:39: В ГАИ Екатеринбурга сообщили URA.RU, что при резком торможении трамвая упал пассажир. «Мужчину 1990 г. р. осматривает бригада скорой медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции.
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