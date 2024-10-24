Путин выразил сожаление о конфликте с Украиной

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин высказался о конфликте с Украиной Фото:

Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита БРИКС,

«К сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. У нас на границе то же самое происходит к нашему огромному сожалению», — отметил Путин на заседании в формате «БРИКС плюс». Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.

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Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита БРИКС, «К сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. У нас на границе то же самое происходит к нашему огромному сожалению», — отметил Путин на заседании в формате «БРИКС плюс». Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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