Путин выразил сожаление о конфликте с Украиной

Путин высказался о конфликте с Украиной
Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита БРИКС,
«К сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. У нас на границе то же самое происходит к нашему огромному сожалению», — отметил Путин на заседании в формате «БРИКС плюс». Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.