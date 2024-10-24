Путин выразил сожаление о конфликте с Украиной

24 октября 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Путин высказался о конфликте с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита БРИКС, «К сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. У нас на границе то же самое происходит к нашему огромному сожалению», — отметил Путин на заседании в формате «БРИКС плюс». Трансляция ведется в telegram-канале Кремля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита БРИКС, «К сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. У нас на границе то же самое происходит к нашему огромному сожалению», — отметил Путин на заседании в формате «БРИКС плюс». Трансляция ведется в telegram-канале Кремля.