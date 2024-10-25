25 октября 2024

Эксперты выяснили, с какими автомобилями реже всего расстаются челябинцы

Челябинцы реже всего продают кроссовер Hyundai Creta
© Служба новостей «URA.RU»
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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, hyundai, creta
Реже всего челябинцы расстаются с корейскими кроссоверами Фото:

В Челябинской области владельцы реже всего расстаются с автомобилем Hyundai Creta. Согласно статистике сервиса онлайн-проверки истории автомобилей корейский кроссовер возглавил список транспортных средств с наименьшей частотой смены владельцев. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Авто».

«Помимо Hyundai Creta, в топ-5 моделей с наименьшей частотой смены владельцев в Челябинской области вошли Renault Kaptur, LADA Vesta, LADA XRAY и Nissan Note. Как видно, весомую долю среди автомобилей с одним владельцем составляют разнообразные минивэны», — пояснили в пресс-службе.

Эксперты сервиса посчитали, что выбор в пользу японских и южнокорейских моделей связан с тем, что они нередко возглавляют рейтинги по экономичности, комфортности и надежности. Часто подобные транспортные средства приобретают для большой семьи.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году в топ-10 самых востребованных машин от одного до трех миллионов рублей вошли четыре авто отечественного производства: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Такие данные по итогам изучения данных о звонках и в объявлениях опубликовала интернет-площадка Авто.ру.

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В Челябинской области владельцы реже всего расстаются с автомобилем Hyundai Creta. Согласно статистике сервиса онлайн-проверки истории автомобилей корейский кроссовер возглавил список транспортных средств с наименьшей частотой смены владельцев. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Авто». «Помимо Hyundai Creta, в топ-5 моделей с наименьшей частотой смены владельцев в Челябинской области вошли Renault Kaptur, LADA Vesta, LADA XRAY и Nissan Note. Как видно, весомую долю среди автомобилей с одним владельцем составляют разнообразные минивэны», — пояснили в пресс-службе. Эксперты сервиса посчитали, что выбор в пользу японских и южнокорейских моделей связан с тем, что они нередко возглавляют рейтинги по экономичности, комфортности и надежности. Часто подобные транспортные средства приобретают для большой семьи. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году в топ-10 самых востребованных машин от одного до трех миллионов рублей вошли четыре авто отечественного производства: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Такие данные по итогам изучения данных о звонках и в объявлениях опубликовала интернет-площадка Авто.ру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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