Эксперты выяснили, с какими автомобилями реже всего расстаются челябинцы

В Челябинской области владельцы реже всего расстаются с автомобилем Hyundai Creta. Согласно статистике сервиса онлайн-проверки истории автомобилей корейский кроссовер возглавил список транспортных средств с наименьшей частотой смены владельцев. Об этом рассказали в пресс-службе «Авито Авто».
«Помимо Hyundai Creta, в топ-5 моделей с наименьшей частотой смены владельцев в Челябинской области вошли Renault Kaptur, LADA Vesta, LADA XRAY и Nissan Note. Как видно, весомую долю среди автомобилей с одним владельцем составляют разнообразные минивэны», — пояснили в пресс-службе.
Эксперты сервиса посчитали, что выбор в пользу японских и южнокорейских моделей связан с тем, что они нередко возглавляют рейтинги по экономичности, комфортности и надежности. Часто подобные транспортные средства приобретают для большой семьи.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году в топ-10 самых востребованных машин от одного до трех миллионов рублей вошли четыре авто отечественного производства: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Такие данные по итогам изучения данных о звонках и в объявлениях опубликовала интернет-площадка Авто.ру.
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