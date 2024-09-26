Отечественные авто вошли топ самых востребованных машин

26 сентября 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Lada Vesta вошла в топ самых востребованных автомобилей до 3 млн рублей Фото: Роман Наумов © URA.RU В этом году в топ-10 самых востребованных машин от одного до трех миллионов рублей вошли четыре авто отечественного производства: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Исследованием с URA.RU поделились аналитики сервиса «Авто.ру». «По итогам изучения данных о звонках и в объявлениях, опубликованных на Авто.ру в 2024 году, зафиксировано, что отечественные модели заняли четыре места в топ-10 наиболее популярных моделей у пользователей сервиса», — говорится в сообщении. Так, второе место заняла модель Lada Granta стоимостью 1,6 миллионов рублей. На третьем месте — Lada Vesta, средняя стоимость которой составляет 1,68 миллионов рублей. В том числе в рейтинг попала Lada Niva Legend за 1,7 миллионов рублей и Lada Niva Travel стоимостью 1,33 миллионов рублей. В сообщении также сказано, что доля объявлений на авто в данной ценовом сегменте увеличилась с 51% до 54% за восемь месяцев. Также в ходе опросов выяснилось, что внедорожники стали самыми распространенными моделями кузова, заняв более 61% всех объявлений, затем идут седаны с 23% и универсалы с 8%. По данным Минпромторга, в апреле текущего года продажи новых легковых автомобилей в годовом выражении выросли на 80%, до 136 тысяч штук. Лидерами продаж стали Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Lada Niva и Geely Monjaro. По словам вице-президента «Движения автомобилистов России» Леонида Ольшанского, рост спроса на отечественные авто связан с тем, что их стоимость на порядок ниже, чем иностранных, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В этом году в топ-10 самых востребованных машин от одного до трех миллионов рублей вошли четыре авто отечественного производства: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Исследованием с URA.RU поделились аналитики сервиса «Авто.ру». «По итогам изучения данных о звонках и в объявлениях, опубликованных на Авто.ру в 2024 году, зафиксировано, что отечественные модели заняли четыре места в топ-10 наиболее популярных моделей у пользователей сервиса», — говорится в сообщении. Так, второе место заняла модель Lada Granta стоимостью 1,6 миллионов рублей. На третьем месте — Lada Vesta, средняя стоимость которой составляет 1,68 миллионов рублей. В том числе в рейтинг попала Lada Niva Legend за 1,7 миллионов рублей и Lada Niva Travel стоимостью 1,33 миллионов рублей. В сообщении также сказано, что доля объявлений на авто в данной ценовом сегменте увеличилась с 51% до 54% за восемь месяцев. Также в ходе опросов выяснилось, что внедорожники стали самыми распространенными моделями кузова, заняв более 61% всех объявлений, затем идут седаны с 23% и универсалы с 8%. По данным Минпромторга, в апреле текущего года продажи новых легковых автомобилей в годовом выражении выросли на 80%, до 136 тысяч штук. Лидерами продаж стали Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Lada Niva и Geely Monjaro. По словам вице-президента «Движения автомобилистов России» Леонида Ольшанского, рост спроса на отечественные авто связан с тем, что их стоимость на порядок ниже, чем иностранных, передает «Национальная служба новостей».