29 октября 2024

Челябинские приставы остановили стройку из-за нелегалов из Таджикистана

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Пресс-тур на стройплощадку второй очереди кампуса УрФУ в районе Новокольцовский. Екатеринбург , мигрант, кирпичная кладка, строительная площадка, рабочий, стройка, стройплощадка, гасторбайтер
Мигранты нелегально работали на стройке Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области судебные приставы приостановили стройку из-за нелегальных рабочих, которых наняли для выполнения работ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону, всех нелегалов отправили на родину.

«Руководитель организации привлек в качестве строителей пять граждан Таджикистана, не имеющих патентов на осуществление трудовой деятельности на территории Челябинской области. Суд, рассмотрев протокол, учел все обстоятельства дела и назначил организации наказание в виде административного приостановления деятельности по месту проведения строительных работ на срок 14 суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону.

Нелегалов же признали виновными в нарушении миграционного законодательства. Суд постановил выдворить их за пределы РФ.

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В Нагайбакском районе Челябинской области судебные приставы приостановили стройку из-за нелегальных рабочих, которых наняли для выполнения работ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону, всех нелегалов отправили на родину. «Руководитель организации привлек в качестве строителей пять граждан Таджикистана, не имеющих патентов на осуществление трудовой деятельности на территории Челябинской области. Суд, рассмотрев протокол, учел все обстоятельства дела и назначил организации наказание в виде административного приостановления деятельности по месту проведения строительных работ на срок 14 суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону. Нелегалов же признали виновными в нарушении миграционного законодательства. Суд постановил выдворить их за пределы РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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