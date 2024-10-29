Челябинские приставы остановили стройку из-за нелегалов из Таджикистана

30 октября 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Мигранты нелегально работали на стройке Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нагайбакском районе Челябинской области судебные приставы приостановили стройку из-за нелегальных рабочих, которых наняли для выполнения работ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону, всех нелегалов отправили на родину. «Руководитель организации привлек в качестве строителей пять граждан Таджикистана, не имеющих патентов на осуществление трудовой деятельности на территории Челябинской области. Суд, рассмотрев протокол, учел все обстоятельства дела и назначил организации наказание в виде административного приостановления деятельности по месту проведения строительных работ на срок 14 суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону. Нелегалов же признали виновными в нарушении миграционного законодательства. Суд постановил выдворить их за пределы РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нагайбакском районе Челябинской области судебные приставы приостановили стройку из-за нелегальных рабочих, которых наняли для выполнения работ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону, всех нелегалов отправили на родину. «Руководитель организации привлек в качестве строителей пять граждан Таджикистана, не имеющих патентов на осуществление трудовой деятельности на территории Челябинской области. Суд, рассмотрев протокол, учел все обстоятельства дела и назначил организации наказание в виде административного приостановления деятельности по месту проведения строительных работ на срок 14 суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону. Нелегалов же признали виновными в нарушении миграционного законодательства. Суд постановил выдворить их за пределы РФ.