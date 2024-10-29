Челябинские приставы остановили стройку из-за нелегалов из Таджикистана

В Нагайбакском районе Челябинской области судебные приставы приостановили стройку из-за нелегальных рабочих, которых наняли для выполнения работ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону, всех нелегалов отправили на родину.
«Руководитель организации привлек в качестве строителей пять граждан Таджикистана, не имеющих патентов на осуществление трудовой деятельности на территории Челябинской области. Суд, рассмотрев протокол, учел все обстоятельства дела и назначил организации наказание в виде административного приостановления деятельности по месту проведения строительных работ на срок 14 суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону.
Нелегалов же признали виновными в нарушении миграционного законодательства. Суд постановил выдворить их за пределы РФ.
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