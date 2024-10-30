Челябинское заксобрание создает рабочую группу по запрету продажи энергетиков

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Рабочая группа рассмотрит ограничения продажи энергетиков, сообщил Евгений Илле
Рабочая группа рассмотрит ограничения продажи энергетиков, сообщил Евгений Илле Фото:

Заксобрание (ЗСО) Челябинской области создает рабочую группу, которая рассмотрит ограничения по продаже энергетиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО, депутаты оценят возможные меры по защите здоровья детей.

«Для разработки проекта создается рабочая группа. Будем обсуждать, какие из дополнительных ограничительных мер необходимы. Наша первостепенная задача — защитить здоровье детей. Но и предпринимателям нужно время, чтобы перестроить свою работу с учетом новых норм», — передает слова председателя комитета ЗСО Евгения Илле пресс-служба.

В заксобрании пояснили, что областной проект будет разработан в рамках федерального закона о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Он вступит в силу в марте 2025 года, а регионы наделят полномочиями вводить не только возрастные ограничения.

В числе допустимых мер также указаны запрет на продажу напитков в определенное время и местах. Под ограничения могут попасть также точки продаж в образовательных и культурных учреждениях, больницах, спортивных локациях.

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Заксобрание (ЗСО) Челябинской области создает рабочую группу, которая рассмотрит ограничения по продаже энергетиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО, депутаты оценят возможные меры по защите здоровья детей. «Для разработки проекта создается рабочая группа. Будем обсуждать, какие из дополнительных ограничительных мер необходимы. Наша первостепенная задача — защитить здоровье детей. Но и предпринимателям нужно время, чтобы перестроить свою работу с учетом новых норм», — передает слова председателя комитета ЗСО Евгения Илле пресс-служба. В заксобрании пояснили, что областной проект будет разработан в рамках федерального закона о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Он вступит в силу в марте 2025 года, а регионы наделят полномочиями вводить не только возрастные ограничения. В числе допустимых мер также указаны запрет на продажу напитков в определенное время и местах. Под ограничения могут попасть также точки продаж в образовательных и культурных учреждениях, больницах, спортивных локациях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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