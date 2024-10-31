31 октября 2024

Четверть челябинцев возьмет подработку на ноябрьские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа курьером станет самой популярной для подработки в праздники
Работа курьером станет самой популярной для подработки в праздники Фото:

На ноябрьские праздники 27% жителей Челябинской области собрались взять подработку. Как показал опрос сервиса «Зарплата.ру», дополнительно заработать сотрудники хотят курьерами, таксистами и комплектовщиками товаров.

«Исследование показало, что многие готовы подрабатывать для финансовой подстраховки и накоплений. В регионе 27% респондентов собрались подрабатывать на ноябрьских праздниках, в основном — курьерами и таксистами», — сообщили в пресс-службе сервиса.

В опросе 42% респондентов указали, что хотят пополнить сбережения, а 33% отмечают необходимость финансового резерва. Еще 25% стремятся быстрее погасить кредиты, что тоже стимулирует их брать подработку.

Среди популярных вакансий в регионе на праздники подработку курьером назвали 17% респондентов, таксистом — 16%, комплектовщиком — 10%. Также жители области рассматривают работу бухгалтерами, операторами кол-центров, аниматорами и нянями. Среди названных вакансий встретились также промоутеры, репетиторы, продавцы с грузчиками, догситтеры и котоняни.

По уровню заработка 46% опрошенных планируют получить за праздничные дни от пяти до десяти тысяч рублей, четверть — до пяти тысяч рублей, а 13% рассчитывают на доход более 15 тысяч рублей.

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На ноябрьские праздники 27% жителей Челябинской области собрались взять подработку. Как показал опрос сервиса «Зарплата.ру», дополнительно заработать сотрудники хотят курьерами, таксистами и комплектовщиками товаров. «Исследование показало, что многие готовы подрабатывать для финансовой подстраховки и накоплений. В регионе 27% респондентов собрались подрабатывать на ноябрьских праздниках, в основном — курьерами и таксистами», — сообщили в пресс-службе сервиса. В опросе 42% респондентов указали, что хотят пополнить сбережения, а 33% отмечают необходимость финансового резерва. Еще 25% стремятся быстрее погасить кредиты, что тоже стимулирует их брать подработку. Среди популярных вакансий в регионе на праздники подработку курьером назвали 17% респондентов, таксистом — 16%, комплектовщиком — 10%. Также жители области рассматривают работу бухгалтерами, операторами кол-центров, аниматорами и нянями. Среди названных вакансий встретились также промоутеры, репетиторы, продавцы с грузчиками, догситтеры и котоняни. По уровню заработка 46% опрошенных планируют получить за праздничные дни от пяти до десяти тысяч рублей, четверть — до пяти тысяч рублей, а 13% рассчитывают на доход более 15 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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