В Кыштыме продолжают восстанавливать «Белый дом». Фото

Реставрацию «Белого дома» и усадьбы одобрила госэксертиза
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Отреставрированы будут "Белый дом" и "Ансамбль усадьбы заводовладельца"
Отреставрированы будут "Белый дом" и "Ансамбль усадьбы заводовладельца" Фото:

В Кыштыме Челябинской области продолжается реставрация объекта культурного наследия усадьбы Демидовых «Белый дом», также будет восстановлен «Ансамбль усадьбы заводовладельца „Белый дом“». Проект получил положительное заключение госэкпертизы, сообщается на сайте госреестра.

«Научно-проектная документация на реставрацию и приспособление к современному использованию путем проведения капитального ремонта объекта культурного наследия федерального значения „Дом жилой (‚Белый дом‘)“ и объекта регионального значения „Ансамбль усадьбы заводовладельца ‚Белый Дом‘“. Положительное заключение», — сообщается на сайте.

Общая площадь здания, памятника истории и архитектуры составляет более двух тысяч квадратных метров. Площадь территории парка и сада — 22 тысячи 707 квадратных метров.

В 1757 году господский дом построил Никита Демидов, сын основателя известной династии уральских промышленников. В 1826 году здание перестроили. Наружная поверхность стен была покрыта известковой штукатуркой. С этого времени за зданием закрепилось имя «Белый дом». На третьем этаже сохранился зал с литыми из чугуна сборными каминами, сохранившийся со второй половины 19 века.

Объект культурного наследия федерального значения усадьбы Демидовых "Белый дом" в Кыштыме
Объект культурного наследия федерального значения усадьбы Демидовых "Белый дом" в Кыштыме
Фото:

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В Кыштыме Челябинской области продолжается реставрация объекта культурного наследия усадьбы Демидовых «Белый дом», также будет восстановлен «Ансамбль усадьбы заводовладельца „Белый дом“». Проект получил положительное заключение госэкпертизы, сообщается на сайте госреестра. «Научно-проектная документация на реставрацию и приспособление к современному использованию путем проведения капитального ремонта объекта культурного наследия федерального значения „Дом жилой (‚Белый дом‘)“ и объекта регионального значения „Ансамбль усадьбы заводовладельца ‚Белый Дом‘“. Положительное заключение», — сообщается на сайте. Общая площадь здания, памятника истории и архитектуры составляет более двух тысяч квадратных метров. Площадь территории парка и сада — 22 тысячи 707 квадратных метров. В 1757 году господский дом построил Никита Демидов, сын основателя известной династии уральских промышленников. В 1826 году здание перестроили. Наружная поверхность стен была покрыта известковой штукатуркой. С этого времени за зданием закрепилось имя «Белый дом». На третьем этаже сохранился зал с литыми из чугуна сборными каминами, сохранившийся со второй половины 19 века.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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