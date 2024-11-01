В Кыштыме Челябинской области продолжается реставрация объекта культурного наследия усадьбы Демидовых «Белый дом», также будет восстановлен «Ансамбль усадьбы заводовладельца „Белый дом“». Проект получил положительное заключение госэкпертизы, сообщается на сайте госреестра.
«Научно-проектная документация на реставрацию и приспособление к современному использованию путем проведения капитального ремонта объекта культурного наследия федерального значения „Дом жилой (‚Белый дом‘)“ и объекта регионального значения „Ансамбль усадьбы заводовладельца ‚Белый Дом‘“. Положительное заключение», — сообщается на сайте.
Общая площадь здания, памятника истории и архитектуры составляет более двух тысяч квадратных метров. Площадь территории парка и сада — 22 тысячи 707 квадратных метров.
В 1757 году господский дом построил Никита Демидов, сын основателя известной династии уральских промышленников. В 1826 году здание перестроили. Наружная поверхность стен была покрыта известковой штукатуркой. С этого времени за зданием закрепилось имя «Белый дом». На третьем этаже сохранился зал с литыми из чугуна сборными каминами, сохранившийся со второй половины 19 века.
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