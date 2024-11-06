В Екатеринбурге на улице Волгоградской вечером 6 ноября трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Движение в сторону торгового центра «Радуга парк» и Академического района заблокировано. Об этом рассказал очевидец.
«На ВИЗе трамвай сошел с рельсов. Движение в сторону Академического и „Радуги парка“ временно приостановлено», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото, пассажиры уже вышли из вагонов.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
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