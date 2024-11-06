В Екатеринбурге трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Фото

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Экспозиция ретротрамваев Музея истории электротранспорта Екатеринбурга. Екатеринбург , фара, трамвай, ретротрамвай
Движение трамваев встало в обе стороны Фото:

В Екатеринбурге на улице Волгоградской вечером 6 ноября трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Движение в сторону торгового центра «Радуга парк» и Академического района заблокировано. Об этом рассказал очевидец.

«На ВИЗе трамвай сошел с рельсов. Движение в сторону Академического и „Радуги парка“ временно приостановлено», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото, пассажиры уже вышли из вагонов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

Фото:

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В Екатеринбурге на улице Волгоградской вечером 6 ноября трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Движение в сторону торгового центра «Радуга парк» и Академического района заблокировано. Об этом рассказал очевидец. «На ВИЗе трамвай сошел с рельсов. Движение в сторону Академического и „Радуги парка“ временно приостановлено», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото, пассажиры уже вышли из вагонов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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