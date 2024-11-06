Свердловчанин ужаснулся от антисанитарии в инфекционной больнице. Видео

Свердловчанин пожаловался на антисанитарию в туберкулезном диспансере

07 ноября 2024 в 05:38 Размер текста - 17 +

Свердловчанин отметил плесень на потолках диспансера (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженец Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловался на антисанитарные условия в областном клиническом центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний в Екатеринбурге. Видео опубликовал активист Федор Трачук в соцсети «ВКонтакте». «Хотел бы обратить ваше внимание на содержание стационара противотуберкулезного диспансера, находящегося на улице Славянской, 45… Плесень здесь еще более-менее. Сейчас мы зайдем в отделение, в котором я ждал и наблюдался и так безутешно пытался вылечиться и хочу это сделать, но в таких условиях содержаться и лечиться далее от данной болезни очень плохо», — сказал свердловчанин на видео. Судя по кадрам, в больнице антисанитария: облезлые стены с отколотыми кусками штукатурки, плесень на потолках и душевая, покрытая грибком. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловского минздрава. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловался на антисанитарные условия в областном клиническом центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний в Екатеринбурге. Видео опубликовал активист Федор Трачук в соцсети «ВКонтакте». «Хотел бы обратить ваше внимание на содержание стационара противотуберкулезного диспансера, находящегося на улице Славянской, 45… Плесень здесь еще более-менее. Сейчас мы зайдем в отделение, в котором я ждал и наблюдался и так безутешно пытался вылечиться и хочу это сделать, но в таких условиях содержаться и лечиться далее от данной болезни очень плохо», — сказал свердловчанин на видео. Судя по кадрам, в больнице антисанитария: облезлые стены с отколотыми кусками штукатурки, плесень на потолках и душевая, покрытая грибком. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловского минздрава. Ответ будет опубликован, как только поступит.