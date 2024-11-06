06 ноября 2024

Свердловчанин ужаснулся от антисанитарии в инфекционной больнице. Видео

Свердловчанин пожаловался на антисанитарию в туберкулезном диспансере
© Служба новостей «URA.RU»
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Туберкулезный диспансер в селе Чернавское. Курганская область, палата, тубдиспансер, туберкулезная больница, пациент, туберкулез, туберкулезный диспансер
Свердловчанин отметил плесень на потолках диспансера (архивное фото) Фото:

Уроженец Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловался на антисанитарные условия в областном клиническом центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний в Екатеринбурге. Видео опубликовал активист Федор Трачук в соцсети «ВКонтакте».

«Хотел бы обратить ваше внимание на содержание стационара противотуберкулезного диспансера, находящегося на улице Славянской, 45… Плесень здесь еще более-менее. Сейчас мы зайдем в отделение, в котором я ждал и наблюдался и так безутешно пытался вылечиться и хочу это сделать, но в таких условиях содержаться и лечиться далее от данной болезни очень плохо», — сказал свердловчанин на видео. Судя по кадрам, в больнице антисанитария: облезлые стены с отколотыми кусками штукатурки, плесень на потолках и душевая, покрытая грибком.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловского минздрава. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Уроженец Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловался на антисанитарные условия в областном клиническом центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний в Екатеринбурге. Видео опубликовал активист Федор Трачук в соцсети «ВКонтакте». «Хотел бы обратить ваше внимание на содержание стационара противотуберкулезного диспансера, находящегося на улице Славянской, 45… Плесень здесь еще более-менее. Сейчас мы зайдем в отделение, в котором я ждал и наблюдался и так безутешно пытался вылечиться и хочу это сделать, но в таких условиях содержаться и лечиться далее от данной болезни очень плохо», — сказал свердловчанин на видео. Судя по кадрам, в больнице антисанитария: облезлые стены с отколотыми кусками штукатурки, плесень на потолках и душевая, покрытая грибком. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловского минздрава. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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