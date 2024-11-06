Уроженец Нижнего Тагила (Свердловская область) пожаловался на антисанитарные условия в областном клиническом центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний в Екатеринбурге. Видео опубликовал активист Федор Трачук в соцсети «ВКонтакте».
«Хотел бы обратить ваше внимание на содержание стационара противотуберкулезного диспансера, находящегося на улице Славянской, 45… Плесень здесь еще более-менее. Сейчас мы зайдем в отделение, в котором я ждал и наблюдался и так безутешно пытался вылечиться и хочу это сделать, но в таких условиях содержаться и лечиться далее от данной болезни очень плохо», — сказал свердловчанин на видео. Судя по кадрам, в больнице антисанитария: облезлые стены с отколотыми кусками штукатурки, плесень на потолках и душевая, покрытая грибком.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловского минздрава. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!