07 ноября 2024

В Златоусте подрядчик бросил обустройство остановки «из-за объективных причин». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в Златоусте, снег, златоуст
Ремонт остановки в Златоусте должны завершить в ноябре Фото:

В городе Златоусте Челябинской области подрядчик бросил благоустройство остановки «Центр развития туризма» из-за объективных причин. Об этом URA.RU 8 ноября сообщили в региональном отделении Народного фронта.

«Из-за объективных причин мероприятия на остановке „Центр развития туризма“ еще не выполнены. Работы постараются завершить в ноябре», — сообщили в администрации Златоуста представителям ОНФ Челябинской области. Подрядчик должен был восстановить кирпичное покрытие до 30 октября. Но пока покрытие не сделано наполовину, а кирпичи, необходимые для работы, лежат без надзора рядом с трамвайными рельсами.

Народный фронт Челябинской области обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям местных чиновников. Также установить объективные причины невыполнения работ по благоустройству.

Скорая помощь ранее не смогла вовремя попасть к детям в поселке Фатеевка из-за перерытой улицы, сообщили URA.RU в ОНФ. В мэрии Челябинска пообещали закопать яму в короткие сроки.

Вот так выглядит остановка «Центр развития туризма» в Златоусте
Вот так выглядит остановка «Центр развития туризма» в Златоусте

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В городе Златоусте Челябинской области подрядчик бросил благоустройство остановки «Центр развития туризма» из-за объективных причин. Об этом URA.RU 8 ноября сообщили в региональном отделении Народного фронта. «Из-за объективных причин мероприятия на остановке „Центр развития туризма“ еще не выполнены. Работы постараются завершить в ноябре», — сообщили в администрации Златоуста представителям ОНФ Челябинской области. Подрядчик должен был восстановить кирпичное покрытие до 30 октября. Но пока покрытие не сделано наполовину, а кирпичи, необходимые для работы, лежат без надзора рядом с трамвайными рельсами. Народный фронт Челябинской области обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям местных чиновников. Также установить объективные причины невыполнения работ по благоустройству. Скорая помощь ранее не смогла вовремя попасть к детям в поселке Фатеевка из-за перерытой улицы, сообщили URA.RU в ОНФ. В мэрии Челябинска пообещали закопать яму в короткие сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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