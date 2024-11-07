В Златоусте подрядчик бросил обустройство остановки «из-за объективных причин». Фото

08 ноября 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Ремонт остановки в Златоусте должны завершить в ноябре Фото: Читатель URA.RU © URA.RU В городе Златоусте Челябинской области подрядчик бросил благоустройство остановки «Центр развития туризма» из-за объективных причин. Об этом URA.RU 8 ноября сообщили в региональном отделении Народного фронта. «Из-за объективных причин мероприятия на остановке „Центр развития туризма“ еще не выполнены. Работы постараются завершить в ноябре», — сообщили в администрации Златоуста представителям ОНФ Челябинской области. Подрядчик должен был восстановить кирпичное покрытие до 30 октября. Но пока покрытие не сделано наполовину, а кирпичи, необходимые для работы, лежат без надзора рядом с трамвайными рельсами. Народный фронт Челябинской области обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям местных чиновников. Также установить объективные причины невыполнения работ по благоустройству. Скорая помощь ранее не смогла вовремя попасть к детям в поселке Фатеевка из-за перерытой улицы, сообщили URA.RU в ОНФ. В мэрии Челябинска пообещали закопать яму в короткие сроки. Вот так выглядит остановка «Центр развития туризма» в Златоусте Фото предоставлено пресс-службой ОНФ Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Златоусте Челябинской области подрядчик бросил благоустройство остановки «Центр развития туризма» из-за объективных причин. Об этом URA.RU 8 ноября сообщили в региональном отделении Народного фронта. «Из-за объективных причин мероприятия на остановке „Центр развития туризма“ еще не выполнены. Работы постараются завершить в ноябре», — сообщили в администрации Златоуста представителям ОНФ Челябинской области. Подрядчик должен был восстановить кирпичное покрытие до 30 октября. Но пока покрытие не сделано наполовину, а кирпичи, необходимые для работы, лежат без надзора рядом с трамвайными рельсами. Народный фронт Челябинской области обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям местных чиновников. Также установить объективные причины невыполнения работ по благоустройству. Скорая помощь ранее не смогла вовремя попасть к детям в поселке Фатеевка из-за перерытой улицы, сообщили URA.RU в ОНФ. В мэрии Челябинска пообещали закопать яму в короткие сроки.