В городе Златоусте Челябинской области подрядчик бросил благоустройство остановки «Центр развития туризма» из-за объективных причин. Об этом URA.RU 8 ноября сообщили в региональном отделении Народного фронта.
«Из-за объективных причин мероприятия на остановке „Центр развития туризма“ еще не выполнены. Работы постараются завершить в ноябре», — сообщили в администрации Златоуста представителям ОНФ Челябинской области. Подрядчик должен был восстановить кирпичное покрытие до 30 октября. Но пока покрытие не сделано наполовину, а кирпичи, необходимые для работы, лежат без надзора рядом с трамвайными рельсами.
Народный фронт Челябинской области обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям местных чиновников. Также установить объективные причины невыполнения работ по благоустройству.
Скорая помощь ранее не смогла вовремя попасть к детям в поселке Фатеевка из-за перерытой улицы, сообщили URA.RU в ОНФ. В мэрии Челябинска пообещали закопать яму в короткие сроки.
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