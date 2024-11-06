Скорая не смогла оперативно попасть к детям из-за перерытой улицы в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и старики вынуждены ходить по краю оврага (архивное фото)
Дети и старики вынуждены ходить по краю оврага (архивное фото) Фото:

Скорая помощь не смогла вовремя попасть к детям в поселке Фатеевка из-за перерытой улицы. Об этом URA.RU рассказали в челябинском отделении Народного фронта. В мэрии сообщили, что траншея будет закопана уже завтра.

«В поселке Фатеевка (входит в состав Челябинска — прим. URA.RU) на улице Сельской более месяца назад выкопали яму (очевидно, что-то чинили) и забыли про нее. Когда местные вызывали скорую для ребенка, водитель был вынужден искать объездной путь, тратя на это драгоценное время», — сообщили URA.RU в ОНФ Челябинской области.

Дети и старики вынуждены ходить по краю оврага, который не огорожен должным образом. Стенки оврага обваливаются, сам он наполняется водой. Местные поселковые чиновники вопрос не решают, добавили в Народном фронте.

Раскопанную траншею для проезда закопают и восстановят движение на участке уже завтра, рассказали 6 ноября URA.RU в администрации Челябинска. «До 8 ноября установим водоразборную колонку, для аварийного ремонта водопровода выведем подрядчика, так как необходимо заменить трубопровод», — добавили в челябинской мэрии. Народный фронт об предстоящих работах также уведомили.

Овраг заполняется водой
Овраг заполняется водой
Фото:
Местные поселковые чиновники вопрос не решают
Местные поселковые чиновники вопрос не решают
Фото:

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Скорая помощь не смогла вовремя попасть к детям в поселке Фатеевка из-за перерытой улицы. Об этом URA.RU рассказали в челябинском отделении Народного фронта. В мэрии сообщили, что траншея будет закопана уже завтра. «В поселке Фатеевка (входит в состав Челябинска — прим. URA.RU) на улице Сельской более месяца назад выкопали яму (очевидно, что-то чинили) и забыли про нее. Когда местные вызывали скорую для ребенка, водитель был вынужден искать объездной путь, тратя на это драгоценное время», — сообщили URA.RU в ОНФ Челябинской области. Дети и старики вынуждены ходить по краю оврага, который не огорожен должным образом. Стенки оврага обваливаются, сам он наполняется водой. Местные поселковые чиновники вопрос не решают, добавили в Народном фронте. Раскопанную траншею для проезда закопают и восстановят движение на участке уже завтра, рассказали 6 ноября URA.RU в администрации Челябинска. «До 8 ноября установим водоразборную колонку, для аварийного ремонта водопровода выведем подрядчика, так как необходимо заменить трубопровод», — добавили в челябинской мэрии. Народный фронт об предстоящих работах также уведомили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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