Скорая помощь не смогла вовремя попасть к детям в поселке Фатеевка из-за перерытой улицы. Об этом URA.RU рассказали в челябинском отделении Народного фронта. В мэрии сообщили, что траншея будет закопана уже завтра.
«В поселке Фатеевка (входит в состав Челябинска — прим. URA.RU) на улице Сельской более месяца назад выкопали яму (очевидно, что-то чинили) и забыли про нее. Когда местные вызывали скорую для ребенка, водитель был вынужден искать объездной путь, тратя на это драгоценное время», — сообщили URA.RU в ОНФ Челябинской области.
Дети и старики вынуждены ходить по краю оврага, который не огорожен должным образом. Стенки оврага обваливаются, сам он наполняется водой. Местные поселковые чиновники вопрос не решают, добавили в Народном фронте.
Раскопанную траншею для проезда закопают и восстановят движение на участке уже завтра, рассказали 6 ноября URA.RU в администрации Челябинска. «До 8 ноября установим водоразборную колонку, для аварийного ремонта водопровода выведем подрядчика, так как необходимо заменить трубопровод», — добавили в челябинской мэрии. Народный фронт об предстоящих работах также уведомили.
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