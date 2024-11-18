Авария перекрыла две полосы движения
На улице Куйбышева произошло ДТП. Авария парализовала движение от улицы Новосибирской до улицы Чкалова. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Авария у „Строительного факультета“ на светофоре. Две полосы заняты», — сообщил пермяк корреспонденту агентства.
На фотографии, которую опубликовал telegram-канал «ЧП и ДТП Перми и края» видно, что столкнулись два автомобиля. В сервисе «Яндекс Карты» автомобилисты советуют объезжать затор по улицам Хлебозаводсткая и Героев Хасана. URA.RU направило запрос в краевую Госавтоинспекцию. Ответ на него ожидается.
На перекрестке столкнулись два автомобиля
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