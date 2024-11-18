В центре Перми ДТП парализовало движение. Фото

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Авария перекрыла две полосы движения
Авария перекрыла две полосы движения Фото:

На улице Куйбышева произошло ДТП. Авария парализовала движение от улицы Новосибирской до улицы Чкалова. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Авария у „Строительного факультета“ на светофоре. Две полосы заняты», — сообщил пермяк корреспонденту агентства.

На фотографии, которую опубликовал telegram-канал «ЧП и ДТП Перми и края» видно, что столкнулись два автомобиля. В сервисе «Яндекс Карты» автомобилисты советуют объезжать затор по улицам Хлебозаводсткая и Героев Хасана. URA.RU направило запрос в краевую Госавтоинспекцию. Ответ на него ожидается.

На перекрестке столкнулись два автомобиля
На перекрестке столкнулись два автомобиля
Фото:

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На улице Куйбышева произошло ДТП. Авария парализовала движение от улицы Новосибирской до улицы Чкалова. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Авария у „Строительного факультета“ на светофоре. Две полосы заняты», — сообщил пермяк корреспонденту агентства. На фотографии, которую опубликовал telegram-канал «ЧП и ДТП Перми и края» видно, что столкнулись два автомобиля. В сервисе «Яндекс Карты» автомобилисты советуют объезжать затор по улицам Хлебозаводсткая и Героев Хасана. URA.RU направило запрос в краевую Госавтоинспекцию. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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