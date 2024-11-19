В Рязани студенческим семьям расскажут, как избежать развода

В Рязани студентов учат решать семейные конфликты
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В Рязани проходит форум «Ценность семьи»
В Рязани проходит форум «Ценность семьи» Фото:

В Рязани проходит студенческий форум «Ценность семьи», цель которого научить молодые семьи решать конфликты, находить общий язык и не доводить до развода. Идея форума принадлежит студентке четвертого курса, выигравшей региональный грант на его проведение.

«Несходство в интересах, различия в жизненных ценностях, — это то, что часто мешает молодым семьям сохранить семью, — говорит автор идеи проведения форума, студентка РГУ имени Сергея Есенина Анастасия Зеленева. — Поэтому мы наполнили программу форума психологическими тренингами и мастер-классами, которые научат участников находить общий язык и выход из любой конфликтной ситуации».

Реализовать идею форума студентке помогла ее наставник, доцент Светлана Алентикова. В форуме участвуют студенты всех рязанских вузов. На мероприятии также говорят о мерах поддержки молодых и многодетных семей, об отношениях между родителями и детьми.

Сама Анастасия Зеленина призналась, что у нее пока семьи нет, главная цель девушки сейчас — получить образование и только потом построить семью. «Я не могу сказать, что семья и обучение в вузе не совместимы. Это вполне реально. Но для меня важно сначала профессиональное становление, потом семья, — говорит она. — Зато когда у меня спрашивают, что будет после вуза, я отвечаю — будет семья, и будет работа. Я планирую это совмещать».

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В Рязани проходит студенческий форум «Ценность семьи», цель которого научить молодые семьи решать конфликты, находить общий язык и не доводить до развода. Идея форума принадлежит студентке четвертого курса, выигравшей региональный грант на его проведение. «Несходство в интересах, различия в жизненных ценностях, — это то, что часто мешает молодым семьям сохранить семью, — говорит автор идеи проведения форума, студентка РГУ имени Сергея Есенина Анастасия Зеленева. — Поэтому мы наполнили программу форума психологическими тренингами и мастер-классами, которые научат участников находить общий язык и выход из любой конфликтной ситуации». Реализовать идею форума студентке помогла ее наставник, доцент Светлана Алентикова. В форуме участвуют студенты всех рязанских вузов. На мероприятии также говорят о мерах поддержки молодых и многодетных семей, об отношениях между родителями и детьми. Сама Анастасия Зеленина призналась, что у нее пока семьи нет, главная цель девушки сейчас — получить образование и только потом построить семью. «Я не могу сказать, что семья и обучение в вузе не совместимы. Это вполне реально. Но для меня важно сначала профессиональное становление, потом семья, — говорит она. — Зато когда у меня спрашивают, что будет после вуза, я отвечаю — будет семья, и будет работа. Я планирую это совмещать».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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