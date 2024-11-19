Мощная магнитная буря надвигается на Землю 20 ноября: как защититься

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждают о приближении магнитной бури, которая достигнет Земли 20 ноября 2024 года. Чего ожидать и как подготовиться к этому космическому явлению — подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность 20 ноября 2024 года
По данным ученых, 20 ноября 2024 года Землю ожидает значительное геомагнитное возмущение. Причиной станет воздействие солнечного ветра на магнитосферу нашей планеты. Прогнозируется, что индекс силы бури достигнет 4 баллов по 9-балльной шкале, с возможным усилением до уровня G3, что соответствует 5 баллам.
Особенностью предстоящей магнитной бури является ее продолжительность — она будет длиться практически весь день, начиная с утренних часов и заканчивая поздним вечером. Это означает, что ее влияние может быть более ощутимым, чем при кратковременных геомагнитных возмущениях.
По прогнозам астрофизиков, после интенсивной магнитной бури 20 ноября наступит период относительного спокойствия. Однако уже в начале декабря возможны новые геомагнитные возмущения.
Как магнитная буря может повлиять на самочувствие
Во время геомагнитных возмущений люди могут испытывать целый ряд неприятных симптомов. Среди них — головные боли и мигрени, головокружение, учащенное сердцебиение, общая слабость и даже боли в суставах. Особенно внимательными к своему состоянию следует быть людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Интересно, что увеличение количества обращений к врачам во время магнитных бурь может быть связано не только с реальным воздействием космической погоды, но и с эффектом «ноцебо». Люди, ожидающие ухудшения самочувствия из-за магнитной бури, действительно могут почувствовать себя хуже.
Меры предосторожности и влияние на технику
Несмотря на то, что полностью избежать влияния магнитной бури невозможно, есть ряд мер, которые помогут смягчить ее воздействие. В этот день особенно важно внимательно относиться к своему режиму дня. Необходимо обеспечить себе полноценный сон, избегать переутомления и стрессовых ситуаций.
Что касается питания, то лучше отдать предпочтение легкой, богатой витаминами пище. От употребления алкоголя и избытка кофеина лучше воздержаться — эти вещества могут усилить негативное воздействие магнитной бури на организм.
Физическая активность в день магнитной бури также должна быть умеренной. Вместо интенсивных тренировок лучше ограничиться легкой гимнастикой или прогулкой на свежем воздухе. Многим помогают расслабляющие практики — медитация или дыхательные упражнения.
Помимо воздействия на здоровье людей, сильные магнитные бури могут влиять на работу электронных устройств и систем. Возможны сбои в работе навигационных приборов, помехи в радиосвязи и даже кратковременные отключения электричества. Специалисты рекомендуют быть готовыми к подобным ситуациям и иметь под рукой альтернативные источники связи и энергии.
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