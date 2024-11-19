Пленный офицер ВСУ раскрыл правду о настроениях среди мобилизованных украинцев

Пленный офицер ВСУ: личный состав деморализован из-за больших потерь
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ВСУ на кураховском направлении столкнулись с нехваткой состава
ВСУ на кураховском направлении столкнулись с нехваткой состава Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Личный состав ВСУ на кураховском направлении сталкивается с деморализацией из-за значительных потерь. Об этом сообщил пленный украинский офицер, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Александр Долматов.

«Мы постоянно отступаем, личного состава, практически, в боевом составе не осталось, он деморализован, отказывается выполнять преступные приказы», — заявил Долматов в интервью ТАСС. По его словам, ситуация усугубляется недостаточной подготовкой новобранцев.

Пленный уточнил, что многим мобилизованным в ВСУ изначально обещают службу в тыловых подразделениях, однако затем их направляют на передовую. Это привело к тому, что его взвод пополнили малоподготовленные бойцы, большинство из которых не выдерживало испытаний фронтом.

Ранее украинский военнопленный Виктор Шпилевой сообщил о том, что командование ВСУ использовало обман для отправки солдат на передовую в условиях нехватки персонала. Он также рассказал, что изначально приехал в территориальный центр комплектации для обновления своих данных, но вместо этого получил повестку и был отправлен на фронт без предварительной подготовки. По его словам, командование не предоставило достаточно информации перед тем как направить его и других солдат в зону боевых действий.

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Личный состав ВСУ на кураховском направлении сталкивается с деморализацией из-за значительных потерь. Об этом сообщил пленный украинский офицер, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Александр Долматов. «Мы постоянно отступаем, личного состава, практически, в боевом составе не осталось, он деморализован, отказывается выполнять преступные приказы», — заявил Долматов в интервью ТАСС. По его словам, ситуация усугубляется недостаточной подготовкой новобранцев. Пленный уточнил, что многим мобилизованным в ВСУ изначально обещают службу в тыловых подразделениях, однако затем их направляют на передовую. Это привело к тому, что его взвод пополнили малоподготовленные бойцы, большинство из которых не выдерживало испытаний фронтом. Ранее украинский военнопленный Виктор Шпилевой сообщил о том, что командование ВСУ использовало обман для отправки солдат на передовую в условиях нехватки персонала. Он также рассказал, что изначально приехал в территориальный центр комплектации для обновления своих данных, но вместо этого получил повестку и был отправлен на фронт без предварительной подготовки. По его словам, командование не предоставило достаточно информации перед тем как направить его и других солдат в зону боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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