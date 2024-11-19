Глава МИД Украины едет в США в надежде на встречу с Трампом

Глава МИД Украины Андрей Сибига направляется в Вашингтон, где проведет переговоры с Госдепом и Конгрессом Штатов по поручению украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили на сайте МИД страны.
«Сибига по поручению Владимира Зеленского отправляется в Вашингтон, чтобы провести „важные встречи“ в Госдепартаменте и Конгрессе», — передает ТАСС сообщение на сайте МИД Украины. По данным агентства, ранее, 18 ноября Сибига выступил на заседании Совбеза ООН.
Там отметили со ссылкой на BBC, что власти Украины ищут возможности для контакта с окружением избранного президента США Дональда Трампа. В частности, глава офиса Зеленского Андрей Ермак также собирался в ближайшее время посетить США.
Ранее появилась информация о том, что действующий президент Штатов Джо Байден, по данным The New York Times, разрешил Украине наносить удары по России с помощью ракет ATACMS. Однако в Госдепе не подтвердил эти слухи.
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