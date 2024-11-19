Три объекта критической инфраструктуры повреждены в Сумской области

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За прошедшие сутки воздушная тревога в Сумской области объявлялась четыре раза
За прошедшие сутки воздушная тревога в Сумской области объявлялась четыре раза Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сумской области на северо-востоке Украины повреждены три объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщает оперативное командование ВСУ «Север». По данным командования, инциденты произошли в районе города Сумы и поселка Великая Писаревка.

«Сумы … поврежден объект критической инфраструктуры. … Великая Писаревка … повреждены два объекта критической инфраструктуры», — опубликовал «Север» сообщение на своей странице в одной из соцсетей. Детали происшествий в публикации не раскрываются.

За последние сутки в Сумской области неоднократно объявлялась воздушная тревога. В том числе первые три тревоги длились 2-4 часа, а четвертая продолжалась всю ночь на протяжении 10,5 часа.

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В Сумской области на северо-востоке Украины повреждены три объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщает оперативное командование ВСУ «Север». По данным командования, инциденты произошли в районе города Сумы и поселка Великая Писаревка. «Сумы … поврежден объект критической инфраструктуры. … Великая Писаревка … повреждены два объекта критической инфраструктуры», — опубликовал «Север» сообщение на своей странице в одной из соцсетей. Детали происшествий в публикации не раскрываются. За последние сутки в Сумской области неоднократно объявлялась воздушная тревога. В том числе первые три тревоги длились 2-4 часа, а четвертая продолжалась всю ночь на протяжении 10,5 часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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