Три объекта критической инфраструктуры повреждены в Сумской области

В Сумской области на северо-востоке Украины повреждены три объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщает оперативное командование ВСУ «Север». По данным командования, инциденты произошли в районе города Сумы и поселка Великая Писаревка.
«Сумы … поврежден объект критической инфраструктуры. … Великая Писаревка … повреждены два объекта критической инфраструктуры», — опубликовал «Север» сообщение на своей странице в одной из соцсетей. Детали происшествий в публикации не раскрываются.
За последние сутки в Сумской области неоднократно объявлялась воздушная тревога. В том числе первые три тревоги длились 2-4 часа, а четвертая продолжалась всю ночь на протяжении 10,5 часа.
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