Норвежский террорист Брейвик выбрил на голове буквы Z в знак поддержки РФ

Норвежский террорист Андерс Брейвик выбрил на своей голове две буквы Z и произнес речь в поддержку России. Об этом сообщает издание NRK.
«У него [Брейвика] на голове выбрита буква Z, обозначающая поддержку России. <...> Он пришел с политическим посланием, в котором содержалась поддержка России, Китая, Ирана и Северной Кореи», — передает NRK.
Издание добавило, что заседание было организовано по инициативе Брейвика о его условно-досрочном освобождении. В ходе слушания Брейвик заявил, что не чувствует раскаяния по поводу совершенных им преступлений.
Преступник организовал два теракта 22 июля 2011 года, в результате которых погибло 77 человек. Суд вынес ему приговор в виде 21 года заключения.. В феврале текущего года Брейвик потерпел поражение в судебном процессе, связанном с условиями его заключения. Этот процесс стал третьим по счету иском, поданным им против государственных структур с обвинениями в нарушении прав человека.
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