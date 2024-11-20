В России создают новую международную ассоциацию фактчекеров

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Создание новой фактчекерской ассоциации обсудили на международном форуме «Диалог о фейках 2.0»
Создание новой фактчекерской ассоциации обсудили на международном форуме «Диалог о фейках 2.0»

В России появится новая международная фактчекерская ассоциация — Global Factcheking Network (GFM). Об этом на международном форуме «Диалог о фейках 2.0» сообщил гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.

«Мы посмотрели на карту и поняли, что более 120 стран не охвачены существующими двумя фактчекерскими организациями. Мы считаем, что нужно дать возможность тем странам, которые не имеют доступ к этим организациям, тоже стать участниками фактчекерской организации с релевантным опытом, определенными возможностями, которые получат все фактчекеры, которые вступят в нее. Нами принято решение создать новую фактчекерскую организацию, которая будет называться GFM», — сказал Табак.

Создание ассоциации позволит объединить фактчекерское сообщество по всему миру. Вступить в нее смогут как юридические, так и физические лица. Члены ассоциации смогут очно обучаться фактчекингу и получить доступ к единой платформе по борьбе с фейками.

Международный форум «Диалог о фейках 2.0» проходит в Москве 20 ноября. Участниками мероприятия стали более 1000 человек из 65 стран.

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В России появится новая международная фактчекерская ассоциация — Global Factcheking Network (GFM). Об этом на международном форуме «Диалог о фейках 2.0» сообщил гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак. «Мы посмотрели на карту и поняли, что более 120 стран не охвачены существующими двумя фактчекерскими организациями. Мы считаем, что нужно дать возможность тем странам, которые не имеют доступ к этим организациям, тоже стать участниками фактчекерской организации с релевантным опытом, определенными возможностями, которые получат все фактчекеры, которые вступят в нее. Нами принято решение создать новую фактчекерскую организацию, которая будет называться GFM», — сказал Табак. Создание ассоциации позволит объединить фактчекерское сообщество по всему миру. Вступить в нее смогут как юридические, так и физические лица. Члены ассоциации смогут очно обучаться фактчекингу и получить доступ к единой платформе по борьбе с фейками. Международный форум «Диалог о фейках 2.0» проходит в Москве 20 ноября. Участниками мероприятия стали более 1000 человек из 65 стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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