В России создают новую международную ассоциацию фактчекеров

В России появится новая международная фактчекерская ассоциация — Global Factcheking Network (GFM). Об этом на международном форуме «Диалог о фейках 2.0» сообщил гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак.
«Мы посмотрели на карту и поняли, что более 120 стран не охвачены существующими двумя фактчекерскими организациями. Мы считаем, что нужно дать возможность тем странам, которые не имеют доступ к этим организациям, тоже стать участниками фактчекерской организации с релевантным опытом, определенными возможностями, которые получат все фактчекеры, которые вступят в нее. Нами принято решение создать новую фактчекерскую организацию, которая будет называться GFM», — сказал Табак.
Создание ассоциации позволит объединить фактчекерское сообщество по всему миру. Вступить в нее смогут как юридические, так и физические лица. Члены ассоциации смогут очно обучаться фактчекингу и получить доступ к единой платформе по борьбе с фейками.
Международный форум «Диалог о фейках 2.0» проходит в Москве 20 ноября. Участниками мероприятия стали более 1000 человек из 65 стран.
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