Президент США Джо Байден дал разрешение на использование ракет ATACMS против России, однако аналитики считают, что Москве следует игнорировать этот шаг. Об этом сообщает издание Strategic Culture
«Действия Байдена безрассудны, предосудительны и одиозны. <…> Провокационный жест скорее символичен, чем является реальной угрозой. России следует проигнорировать его и сосредоточиться на разрушении натовского прокси-режима в Киеве, тем самым нанеся смертельный удар по авторитету США и НАТО», — говорится в материале издания.
По мнению экспертов, удары ракетами ATACMS, хотя и представляют собой серьезное эскалационное действие со стороны США, не должны отвлекать Россию от стратегических задач на Украине. Отмечается, что действия Байдена могут быть направлены на провоцирование России к ответным действиям в отношении США и НАТО, что приведет к значительному усилению эскалации конфликта и увеличит прибыли союзников Киева.
Ранее президент США Джо Байден предоставил ВСУ разрешение на использование американских дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Об этом сообщило издание The New York Times. Данное решение означает повышение уровня американского участия в украинском конфликте и является безрассудным, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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