Наемнику из США, который торговал украшениями из костей русских солдат, избрали меру пресечения

Суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу американскому наемнику Роберту Вертману, обвиняемому в совершении ряда тяжких преступлений. В их числе — торговля украшениями из костей русских солдат. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Гражданин Соединенных Штатов Америки Роберт Вертман обвиняется (заочно) в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершенных организованной группой, общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти... суд избрал (заочно) наемнику из США Вертману меру пресечения в виде заключения под стражу», — написали в telegram-канале СК.
Американский гражданин также обвиняется в незаконном пересечении госграницы, покушении на убийство работника правоохранительных органов, насилие против представителя власти. По версии следствия, Вертман совершал и другие преступные деяния, находясь в Курской области. Сейчас продолжается расследование с целью установления местонахождения наемника из Штатов и его соучастников.
В декабре 2023 года стало известно, что военнослужащий США Роберт Вертман через соцсети начал торговать необычными артефактами, которые он нашел на полях спецоперации. Среди проданных предметов была униформа российского солдата по имени Руслан, а также рисунок, обнаруженный в кармане, все это было продано за 350 долларов.
Вертман открыто выражал свою неприязнь к русским и рассказывал о своем стремлении собирать останки погибших солдат. Он изготовил 120 колец из останков убитых российских военнослужащих, которые планировал продавать онлайн. В конце декабря 2023 года Вертман собирался вернуться в Польшу.
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