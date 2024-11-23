Меркель попросила Киев не решать единолично о переговорах с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Меркель не стала уточнять, когда может начаться этот процесс переговоров
Меркель не стала уточнять, когда может начаться этот процесс переговоров Фото:

Решение о начале дипломатических переговоров с Россией для разрешения кризиса на Украине не может быть принято Киевом единолично. Об этом заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение [кризиса]. Не может это решать один Киев», — приводит слова Меркель газета Corriere della Sera. Она не стала уточнять, когда может начаться этот процесс, но пояснила, что вести переговоры «через голову Украины нельзя».

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Запад должен был поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. По ее мнению, сотрудничество с ним играло ключевую роль в предотвращении конфликта на Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решение о начале дипломатических переговоров с Россией для разрешения кризиса на Украине не может быть принято Киевом единолично. Об этом заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение [кризиса]. Не может это решать один Киев», — приводит слова Меркель газета Corriere della Sera. Она не стала уточнять, когда может начаться этот процесс, но пояснила, что вести переговоры «через голову Украины нельзя». Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Запад должен был поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. По ее мнению, сотрудничество с ним играло ключевую роль в предотвращении конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...