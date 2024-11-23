Меркель попросила Киев не решать единолично о переговорах с Россией

Решение о начале дипломатических переговоров с Россией для разрешения кризиса на Украине не может быть принято Киевом единолично. Об этом заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение [кризиса]. Не может это решать один Киев», — приводит слова Меркель газета Corriere della Sera. Она не стала уточнять, когда может начаться этот процесс, но пояснила, что вести переговоры «через голову Украины нельзя».
Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Запад должен был поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. По ее мнению, сотрудничество с ним играло ключевую роль в предотвращении конфликта на Украине.
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