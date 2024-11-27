За прошлую неделю семь россиян погибли от обстрелов ВСУ, 57 ранены

За прошлую неделю в результате обстрелов ВСУ погибли семь россиян, еще 55 получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«За минувшую неделю — с 18.11.2024 по 24.11.2024 — от обстрелов ВСУ пострадали 64 мирных жителя: ранены 57, в том числе двое несовершеннолетних», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Также он сообщил о семи погибших.
Дипломат отметил увеличение количества атак украинских беспилотников на мирное население и гражданские объекты. По его словам, дроны ВСУ активно атакуют общественный транспорт, поджигают жилые дома и наносят ущерб энергетической инфраструктуре, особенно в ДНР, а также Белгородской, Курской и Брянской областях.
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