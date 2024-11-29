Пить, не закусывая: в Госдуме выступили с антиалкогольным законом

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает изменения в продаже алкоголя в России. Авторы предложения настаивают на том, чтобы алкоголь продавался в отдельных помещениях с индивидуальным входом, а не рядом с продуктами, потенциально способствующими к его употреблению, такими как снеки, кола или сыр. Это мероприятие направлено на снижение спонтанных покупок алкоголя, особенно в присутствии детей и подростков.
«В России требуют запретить продавать ром рядом с колой, вино с сыром, а пиво с чипсами. Депутаты предлагают убрать весь алкоголь подальше от закусок и безалкогольных напитков и продавать его в помещениях с отдельным входом <...> сегодня такой законопроект внесли в Госдуму», — пишет telegram-канал Shot.
Согласно новому закону, магазины должны будут организовать продажу алкогольной продукции в отдельных зонах, доступ к которым будет возможен только через индивидуальный вход или с улицы. Кроме того, предлагается строго ограничить доступ в эти зоны несовершеннолетним. В случае принятия закона, магазинам предоставят год на реорганизацию своих торговых площадей, чтобы соответствовать новым нормам с 1 января 2026 года.
«Все эти маркетинговые ходы приводят к огромному числу спонтанных покупок алкоголя. Особое беспокойство вызывает размещение алкоголя непосредственно около касс», — подчеркнул один из авторов законопроекта, депутат Андрей Свинцов.
Ранее кандидат медицинских наук, психиатр, нарколог Руслан Исаев сообщил, что регулярный бокал пива или вина за ужином повышает риски развития рака и инсульта, пишет «360.ru». По словам эксперта, даже малая доля алкоголя при постоянном употреблении вызывает накопительный эффект и вредит организму.
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