Тюменцам рассказали, за сколько лет они могут накопить миллион

Тюменская область заняла 24-е место в рейтинге регионов по способности населения накопить крупную сумму. Исследование опубликовано на сайте «РИА Рейтинг. Россия сегодня».
«Срок накопления миллиона рублей при пополняемом вкладе при медианной зарплате. Тюмень — 24-е место, количество лет — 7,4», — указано на сайте.
В тройку лидеров входят Чукотский край, Ямало-Ненецкий округ и Магаданская область. Там жители могут накопить миллион за 4—4,5 года. Москва оказалась на пятом месте — там срок накопления суммы в один миллион рублей составляет пять лет. Ранее URA.RU писало, что Тюмень вышла из пятерки лучших городов по уровню комфорта из-за ухудшающейся экологии.
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