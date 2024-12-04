Тюменцам рассказали, за сколько лет они могут накопить миллион

Тюменцы смогут накопить миллион за семь лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Среднестатистическому жителю Тюменской области придется копить миллион более семи лет
Среднестатистическому жителю Тюменской области придется копить миллион более семи лет Фото:

Тюменская область заняла 24-е место в рейтинге регионов по способности населения накопить крупную сумму. Исследование опубликовано на сайте «РИА Рейтинг. Россия сегодня». 

«Срок накопления миллиона рублей при пополняемом вкладе при медианной зарплате. Тюмень — 24-е место, количество лет — 7,4», — указано на сайте. 

В тройку лидеров входят Чукотский край, Ямало-Ненецкий округ и Магаданская область. Там жители могут накопить миллион за 4—4,5 года. Москва оказалась на пятом месте — там срок накопления суммы в один миллион рублей составляет пять лет. Ранее URA.RU писало, что Тюмень вышла из пятерки лучших городов по уровню комфорта из-за ухудшающейся экологии. 

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Тюменская область заняла 24-е место в рейтинге регионов по способности населения накопить крупную сумму. Исследование опубликовано на сайте «РИА Рейтинг. Россия сегодня».  «Срок накопления миллиона рублей при пополняемом вкладе при медианной зарплате. Тюмень — 24-е место, количество лет — 7,4», — указано на сайте.  В тройку лидеров входят Чукотский край, Ямало-Ненецкий округ и Магаданская область. Там жители могут накопить миллион за 4—4,5 года. Москва оказалась на пятом месте — там срок накопления суммы в один миллион рублей составляет пять лет. Ранее URA.RU писало, что Тюмень вышла из пятерки лучших городов по уровню комфорта из-за ухудшающейся экологии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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