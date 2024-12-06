06 декабря 2024

Стало известно, какие китайские автомобили предпочитают челябинцы

В Челябинской области взлетел спрос на китайские автомобили Geely и Chery
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, автомобиль, новый автомобиль, exeed lx, новая машина, кроссовер
Спрос на новые китайские автомобили в Челябинской области возрос на 63% Фото:

Спрос на новые китайские автомобили в Челябинской области значительно возрос, увеличившись на 63,9% по сравнению с 2023 годом. Среди самых популярных брендов стал Geely, который занимает лидирующую позицию с 28,6% доли в спросе. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Авито Авто».

«Также фиксируется значительное увеличение интереса к бренду Chery, спрос на который увеличился в 2,5 раза по сравнению с октябрем 2023 года. Замыкает тройку лидеров GAC, получивший 7,8% от общего спроса», — пояснили в пресс-службе сервиса.

Средняя цена на новый китайский автомобиль в регионе составляет 3,11 млн рублей. По количеству предложений на рынке лидирует Chery, за ним следуют EXEED и Geely.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области на 75% выросли продажи подержанных авто из Китая. Наибольшей популярностью пользуется Chery, Geely, LIFAN, HAVAL и Great Wall.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спрос на новые китайские автомобили в Челябинской области значительно возрос, увеличившись на 63,9% по сравнению с 2023 годом. Среди самых популярных брендов стал Geely, который занимает лидирующую позицию с 28,6% доли в спросе. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Авито Авто». «Также фиксируется значительное увеличение интереса к бренду Chery, спрос на который увеличился в 2,5 раза по сравнению с октябрем 2023 года. Замыкает тройку лидеров GAC, получивший 7,8% от общего спроса», — пояснили в пресс-службе сервиса. Средняя цена на новый китайский автомобиль в регионе составляет 3,11 млн рублей. По количеству предложений на рынке лидирует Chery, за ним следуют EXEED и Geely. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области на 75% выросли продажи подержанных авто из Китая. Наибольшей популярностью пользуется Chery, Geely, LIFAN, HAVAL и Great Wall.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...