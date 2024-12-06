Стало известно, какие китайские автомобили предпочитают челябинцы

В Челябинской области взлетел спрос на китайские автомобили Geely и Chery

07 декабря 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Спрос на новые китайские автомобили в Челябинской области возрос на 63% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спрос на новые китайские автомобили в Челябинской области значительно возрос, увеличившись на 63,9% по сравнению с 2023 годом. Среди самых популярных брендов стал Geely, который занимает лидирующую позицию с 28,6% доли в спросе. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Авито Авто». «Также фиксируется значительное увеличение интереса к бренду Chery, спрос на который увеличился в 2,5 раза по сравнению с октябрем 2023 года. Замыкает тройку лидеров GAC, получивший 7,8% от общего спроса», — пояснили в пресс-службе сервиса. Средняя цена на новый китайский автомобиль в регионе составляет 3,11 млн рублей. По количеству предложений на рынке лидирует Chery, за ним следуют EXEED и Geely. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области на 75% выросли продажи подержанных авто из Китая. Наибольшей популярностью пользуется Chery, Geely, LIFAN, HAVAL и Great Wall. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спрос на новые китайские автомобили в Челябинской области значительно возрос, увеличившись на 63,9% по сравнению с 2023 годом. Среди самых популярных брендов стал Geely, который занимает лидирующую позицию с 28,6% доли в спросе. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Авито Авто». «Также фиксируется значительное увеличение интереса к бренду Chery, спрос на который увеличился в 2,5 раза по сравнению с октябрем 2023 года. Замыкает тройку лидеров GAC, получивший 7,8% от общего спроса», — пояснили в пресс-службе сервиса. Средняя цена на новый китайский автомобиль в регионе составляет 3,11 млн рублей. По количеству предложений на рынке лидирует Chery, за ним следуют EXEED и Geely. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области на 75% выросли продажи подержанных авто из Китая. Наибольшей популярностью пользуется Chery, Geely, LIFAN, HAVAL и Great Wall.