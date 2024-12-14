Baza: грузовик Минобороны попал в аварию

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Грузовик «Урал», принадлежащий Минобороны РФ, попал в ДТП на трассе «Воронеж ? Луганск», пишет Baza
Грузовик «Урал», принадлежащий Минобороны РФ, попал в ДТП на трассе «Воронеж ? Луганск», пишет Baza Фото:

На трассе Воронеж — Луганск произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись автобус «ПАЗ» и грузовик «Урал» Минобороны РФ. Столкновение случилось ночью 13 декабря на 158 километре трассы. По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие.

«ДТП автобуса с грузовиком Минобороны произошло на трассе Воронеж — Луганск. <...> Лобовое столкновение автобуса „ПАЗ“ и грузовика „Урал“ произошло ночью 13 декабря», — сообщил telegram-канал Baza. По словам очевидцев, в обоих транспортных средствах находились люди в военной форме.

Предварительно, машина российского оборонного ведомства перевозила раненых. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости».

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него пока ожидается. 

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На трассе Воронеж — Луганск произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись автобус «ПАЗ» и грузовик «Урал» Минобороны РФ. Столкновение случилось ночью 13 декабря на 158 километре трассы. По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие. «ДТП автобуса с грузовиком Минобороны произошло на трассе Воронеж — Луганск. <...> Лобовое столкновение автобуса „ПАЗ“ и грузовика „Урал“ произошло ночью 13 декабря», — сообщил telegram-канал Baza. По словам очевидцев, в обоих транспортных средствах находились люди в военной форме. Предварительно, машина российского оборонного ведомства перевозила раненых. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него пока ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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