Baza: грузовик Минобороны попал в аварию

На трассе Воронеж — Луганск произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись автобус «ПАЗ» и грузовик «Урал» Минобороны РФ. Столкновение случилось ночью 13 декабря на 158 километре трассы. По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие.
«ДТП автобуса с грузовиком Минобороны произошло на трассе Воронеж — Луганск. <...> Лобовое столкновение автобуса „ПАЗ“ и грузовика „Урал“ произошло ночью 13 декабря», — сообщил telegram-канал Baza. По словам очевидцев, в обоих транспортных средствах находились люди в военной форме.
Предварительно, машина российского оборонного ведомства перевозила раненых. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости».
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него пока ожидается.
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