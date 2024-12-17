Пермский завод, который делает боеприпасы для танков, ищет топ-менеджера

Соликамский завод «Урал» (Пермский край), который выпускает порох, заряды для ракет и боеприпасы для танков, ищет топ-менеджера. Речь о вакансии руководителя аппарата генерального директора завода, входящего в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса.
«Обязанности руководителя аппарата гендиректора — контроль подготовки писем, проектов документов, организация и проведения пресс-конференций, встреч и интервью директора и работников. Также подготовка сводных информационно-аналитических данных, контроль за исполнением решений и отдельных поручений», — говорится на сайте HeadHunter. Уровень зарплаты в объявлении не сообщается.
Соликамский завод «Урал» является одним из крупнейших стратегических предприятий боеприпасной отрасли ОПК России. Входит в концерн «Спецхимия» госкорпорации «Ростех». Завод занимается производством пороха, пороховых и твердотопливных зарядов для авиаракет С-8, противотанковых ракетных комплексов «Вихрь» и бронебойных снарядов «Манго». Также выпускает боеприпасы для танков. Финансовая отчетность предприятия не раскрывается.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае ищет гендиректора Лысьвенский механический завод. Руководителю обещают зарплату в 700 тысяч рублей с перспективой ее повышения до миллиона рублей.
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