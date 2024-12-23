Челябинский депутат Мхитарян передал на СВО мотоцикл. Видео

24 декабря 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Виген Мхитарян передал мотоцикл участнику СВО Фото: Надежда Петрова © URA.RU В минувшие выходные в челябинском ТРК «Горки» прошел фестиваль-конкурс молодых исполнителей военно-патриотической песни «Память на века». Как сообщает корреспондент URA.RU, в ходе фестиваля спонсор проекта, депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян передал на передовую мотоцикл. «Особым подарком было вручение мотоцикла Народному фронту Челябинской области, представители которого передадут его на передовую. Это подарок от участников фестиваля и Вигена Мхитаряна — так как ежегодно все победители получали денежную премию от спонсора фестиваля, и в этом году они отказались от части премии, чтобы отправить средства на СВО. Виген преумножил эту сумму, приобрел мотоцикл и вместе со всеми торжественно передал его бойцу», — сообщили URA.RU в оргкомитете фестиваля. Как добавили в оргкомитете фестиваля, этот социально значимый проект успешно реализуется уже третий год, и в этот раз был посвящен поддержке бойцов, находящихся в зоне СВО. Финансовым спонсором проекта выступил депутат Челябинской городской думы Виген Мхитарян. Экспертная комиссия во главе с идейными вдохновителями фестиваля Владиславом Нигаматьяновым и Олесей Мосенжук определили 50 победителей конкурса, которые исполняли патриотические песни. На гала-концерте прошла торжественная церемония награждения финалистов, педагогов, жюри, педагогов фестиваля. Около 100 человек награждены дипломами и памятными подарками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В минувшие выходные в челябинском ТРК «Горки» прошел фестиваль-конкурс молодых исполнителей военно-патриотической песни «Память на века». Как сообщает корреспондент URA.RU, в ходе фестиваля спонсор проекта, депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян передал на передовую мотоцикл. «Особым подарком было вручение мотоцикла Народному фронту Челябинской области, представители которого передадут его на передовую. Это подарок от участников фестиваля и Вигена Мхитаряна — так как ежегодно все победители получали денежную премию от спонсора фестиваля, и в этом году они отказались от части премии, чтобы отправить средства на СВО. Виген преумножил эту сумму, приобрел мотоцикл и вместе со всеми торжественно передал его бойцу», — сообщили URA.RU в оргкомитете фестиваля. Как добавили в оргкомитете фестиваля, этот социально значимый проект успешно реализуется уже третий год, и в этот раз был посвящен поддержке бойцов, находящихся в зоне СВО. Финансовым спонсором проекта выступил депутат Челябинской городской думы Виген Мхитарян. Экспертная комиссия во главе с идейными вдохновителями фестиваля Владиславом Нигаматьяновым и Олесей Мосенжук определили 50 победителей конкурса, которые исполняли патриотические песни. На гала-концерте прошла торжественная церемония награждения финалистов, педагогов, жюри, педагогов фестиваля. Около 100 человек награждены дипломами и памятными подарками.